¿Qué tanto vota la gente por el voto en blanco?

Después de la primera vuelta presidencial, del pasado 27 de mayo, la opción del voto en blanco está sonando muy fuerte para la segunda vuelta, en la que se enfrentarán Iván Duque y Gustavo Petro.



Ya varios excandidatos, políticos y personalidades del país han expresado abiertamente que votarán en blanco el próximo 17 de junio, pero ¿qué tan fuerte es, realmente, ésta opción?

Contando las elecciones presidenciales desde el 2002 hasta la pasada primera vuelta, el voto en blanco no ha tenido mayor protagonismo.



De 7 jornadas electorales realizadas, solo una tuvo una votación en blanco superior al 5%: fue en la primera vuelta del 2014. Este mismo año, en la segunda vuelta se registró el segundo porcentaje más alto para el voto en blanco: 4,02%.



De las otras 5, en tres la votación no superó el 2% y en una, la segunda vuelta del 2010, estuvo en 3,40%.



Además, hay que recordar que el voto en blanco no tendrá incidencia, electoralmente hablando, en la jornada del 17 de junio. “Socialmente sí, porque sería la manifestación de una tendencia política distinta a los dos candidatos” - dijo el abogado Óscar Castelblanco -, pero no tendrá ningún otro efecto.

2018

Primer vuelta

​

El pasado 27 de mayo, se llevó a cabo la primera vuelta. Ese día hubo 19.336.134 votos. De ellos, 341.087 fueron en blanco (1,76%).



Ese día ganó Iván Duque, con 7.569.693 votos (39,14%). Segundo fue Gustavo Petro, con 4.851.254 (25,08%) y tercero, Sergio Fajardo, con 4.589.696 votos (23,73%).

Iván Duque, actual candidato presidencial. Foto: AFP

2014

Primera vuelta

​

El 25 de mayo del 2014, 12.871.598 votos se registraron en la primera vuelta. De ellos, 770.543 votos fueron en blanco (5,98%).



Ese día ganó Óscar Iván Zuluaga, con 3.769.005 votos (29,28%). Le siguieron Juan Manuel Santos, con 3.310.794 votos (25,72%), y Marta Lucía Ramírez, con 1.997.980 votos (15,52%).



Segunda vuelta

​

El 15 de junio del 2014, hubo 14.756.343 votos, de los que 618.759 fueron en blanco (4,02%).



La jornada electoral fue el 15 de junio del 2014. Juan Manuel Santos ganó por un pequeño margen: 7.839.342 de votos (50,98%) contra los 6.917.001 (44,98%), de Óscar Iván Zuluaga´.

El presidente Juan Manuel Santos. Foto: Presidencia de la República

2010

Primera vuelta

​

De los 14.572.593 votos válidos que se registraron el 30 de mayo del 2010, 223.977 votos, el 1,53% de la votación, fueron en blanco.



En esta primera vuelta ganó Juan Manuel Santos, con 6.802.043 de votos (46,67%). Segundo fue Antanas Mockus, con 3.134.222 votos (21,50%) y tercero, Germán Vargas Lleras, con 1.473.627 votos (10,11%).



Segunda vuelta



El 20 de junio del 2010 se disputó la segunda vuelta presidencial. Ese día se registraron 12.616.918 votos válidos. De ellos, 444.274 votos fueron en blanco, o sea el 3,40%.



Santos, con 9.028.943 votos (69,12%) le ganó la presidencia a Mockus, quien obtuvo 3.587.975 votos (27,47 votos).

2006

Primera y única vuelta

​

Solo hubo una vuelta ese año. Las elecciones fueron el 28 de mayo del 2006 y registraron 11.864.410 votos, de los que 226.297 fueron en blanco (1,87%).



Álvaro Uribe ganó, con 7.397.835 votos (62,35%). Segundo fue Carlos Gaviria Díaz, con 2.613.157 votos (22,02%) y tercero fue Horacio Serpa, con 1.404.275 votos (11,83%).

Álvaro Uribe, senador de la República y expresidente. Foto: Archivo / El TIEMPO

2002

Primera y única vuelta

​

Solo hubo una vuelta ese año. Las elecciones fueron el 26 de mayo del 2002 y registraron 11.051.645 votos, de los que 196.116 fueron en blanco (1,77%).



ELTIEMPO.COM