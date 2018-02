Viviane Morales denuncia interferencia en consultas

La candidata presidencial Viviane Morales dijo algo que muchos más están diciendo en voz baja: que hay sectores políticos interesados en interferir las consultas interpartidistas de este 11 de marzo para su propio beneficio.

El objetivo sería la del Centro Democrático. Que algunos sectores estarían dando instrucciones a sus bases para votar a favor de Marta Lucía Ramírez, con el fin de derrotar a Iván Duque, el candidato uribista.



Morales se limitó a decirlo primero en una declaración y luego se la confirmó a EL TIEMPO, que “el fenómeno sí se está dando”.



Y aunque no precisó que el propósito sea derrotar a Duque, sí dijo que le han comentado que la idea es interferir la consulta uribista.



Morales se basa en llamados que le han hecho seguidores suyos en distintas regiones del país preguntándole si pueden hacer eso, votar en la consulta uribista.



Para la candidata presidencial de Somos, se trata de una “trampa”, por lo que conminó a los candidatos presidenciales a desautorizar públicamente ese tipo de manipulación.



El próximo 11 de marzo hay dos consultas interpartidistas: una en la que participan los precandidatos de origen conservador Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y el uribista Iván Duque. En la otra están Gustavo Petro, de Colombia Humana, y Carlos Caicedo, inscrito por firmas.



En esas consultas puede votar cualquier ciudadano. No se tiene que tener vinculación con uno u otro partido específico.



La Registraduría Nacional ha dicho que habrá tarjetones para ambas consultas en todas las mesas de votación, pero que los jurados no los ofrecerán. El elector que quiera participar en una de esas consultas debe solicitarlo.



Lo que la candidata presidencial Viviane Morales asegura es que “sí hay sectores políticos interesados en manipular las consultas para producir resultados que los beneficien”, y considera que este comportamiento es “antiético”.



POLÍTICA