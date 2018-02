Gran recibimiento a Timochenko en La Tebaida, Quindío

En medio de decenas de personas, Rodrigo Londoño 'Timochenko', líder del partido de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) presentó este sábado en el municipio La Tebaida, Quindío, su primer discurso público como candidato a la Presidencia 2018.

Los pobladores lo recibieron con euforia, contrario a lo que sucedió en Armenia este viernes, donde lo abuchearon y le averiaron las camionetas de su comitiva. "Aquí no lo vamos a recibir como en Armenia, aquí sí lo recibimos bien", gritó un hombre desde la entrada del salón donde se realizó el evento.



Varios líderes del partido le entregaron una rosa roja como símbolo de reconciliación tras los incidentes presentados en la capital del Quindío, por otro lado, algunos militantes del partido fueron intimidados por los opositores de Timochenko.



"Vengo de visitar la casa donde nací, aquí en La Tebaida, con mis coterráneos. Es para mí un motivo de enorme satisfacción estar presente en este día de mi campaña a la presidencia en mi ciudad natal, aquí vine yo al mundo, aquí en este pueblito corrió mi niñez y mi primera juventud fue donde percibí que las cosas no iban de la mejor manera para las gentes del común, después de más 40 años regreso a mi pueblo", dijo Londoño.



El candidato comentó además que una de sus principales promesas de campaña será hacer cumplir los acuerdos de paz. También dijo que asegurará un ingreso mínimo para todos los colombianos. "Nuestro partido es un partido de paz, que anhela la justicia social, que rechaza la violencia y que lucha para que los más humildes pueden hacer política sin que los maten, los persigan o los encarcelan", agregó.



Aunque Londoño tenía programado recorrer el municipio de Génova, no lo pudo hacer pues sus vehículos quedaron dañados tras los desmanes en Armenia. Además, según el alcalde local, Andrés Campuzano, el municipio no estaba preparado para recibirlo y al parecer en la población se estaba organizando una tomatina



"Quindianos, entiendo su malestar, frustración y enojo por los hechos políticos de los últimos días en el departamento de los que son protagonista el partido Farc, pero los invito a que nuestra tierra siga siendo reconocida por la amabilidad, el respeto y la calidez de su gente", pidió el Gobernador del Quindío, Carlos Osorio.



Y agregó que "nuestras convicciones se manifiesten en el diálogo y nuestras protestas se realicen en las urnas y no con las vías de hecho. Estoy seguro de que estos ánimos exaltados se tranquilizarán en la medida en que las acciones de paz sean constantes y sinceras", dijo.

ARMENIA