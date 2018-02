'Por atentados, no hay condiciones para dialogar con Eln': De La Calle

El candidato liberal a la Presidencia de la República, Humberto De la Calle Lombana, afirmó que en este momento no están dadas las condiciones para reactivar los diálogos con el Eln.



“Se exige del Eln seriedad y brindar garantías de que no va a utilizar los diálogos para cometer atentados terroristas que tienen indignados a los colombianos”, señaló el candidato en su visita de este sábado a Ibagué y Espinal (Tolima).

“Un cese el fuego debe hacerse pero con con garantías y reglas claras, como se hizo en su momento con las Farc”, agregó. Pese a los ataques terroristas, dijo que “ojalá se pudiera redondear la faena con el Eln”.



Sobre los resultados de las encuestas de los últimos días, señaló que los “candidatos que pelean con las encuestas cometen un error, pues son fotografías instantáneas que brindan información”.



Señaló que su estrategia es preservar el acuerdo de paz e invitó a “no hacerle caso al fanatismo, al oscurantismo, porque hacer trizas los acuerdos es un error y sería volver atrás”.



“Veo un mensaje de odio, de fanatismo y nos quieren imponer una guerra religiosa que Colombia ya canceló hace muchos años”, dijo.



Al tocar el punto de las pensiones, aseguró que no subirá la edad de jubilación pues no lo considera necesario.



“El número de pensionados son menos de 2 millones y en eso el país invierte 38 billones de pesos, pero nadie ha visto la otra cara oculta, la multiplicidad de ancianos que no han cotizado y carecen de ayudas del Estado, por eso creo que este tema se debe mirar de manera global”, afirmó, y dijo que plantea una estructura justa e incluyente con una pensión universal.



Asimimo señaló que es partidario de renovar la política y los partidos, y dijo que hay problemas en todas las colectividades “pero mi decisión ha sido trabajar con los partidos”.



Denunció que el 85 por ciento de la contratación pública se hace a dedo por lo que es partidario de retomar elementos punitivos existentes y reformarlos “pues no es posible que una persona se robe los bienes del Estado y tras pagar una pequeña sanción todos lo veamos tomando piña colada en una isla, como si no hubiera pasado nada”.



Habló de una cultura de la corrupción que, según él, está poniendo en riesgo el sistema democrático sin que haya sanción social pues impera la cultura del todo vale.



“Los corruptos salen de la cárcel y terminan viviendo una vida normal, y eso significa una gran movilización de carácter cultural que debe comenzar en la Presidencia de la República”, dijo, y agregó que el problema es viejo "y no lo debemos personalizar pues hay una relación entre el Congreso y el Ejecutivo o los Presidentes, que es perversa, y entre la mermelada y los favores aflora la corrupción”.



“Yo prometo que respetaré el Congreso pues son los voceros de las regiones, pero el que me vaya a pedir mermelada, lo saco de la oficina”, concluyó.

IBAGUÉ