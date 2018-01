Vargas Lleras dice que Duque está 'muy pollo' para ser Presidente

El candidato a la presidencia Germán Vargas Lleras, quien presentó este viernes su propuesta de gobierno en materia de minas y energía en Medellín, se refirió al candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, ante un grupo de periodistas de esa ciudad.

"Me parece un buen muchacho. Me parece inteligente. Me parece estudioso, pero perdóneme que lo diga: muy pollo, sin experiencia, para manejar las difíciles circunstancias que se van a vivir en Colombia, que se están viviendo", aseguró.



"Esa es mi apreciación: es que a la Presidencia no se puede llegar a aprender", añadió Vargas Lleras.



También dijo en su intervención que hay líderes de sectores de izquierda que terminarán unidos en coalición en primera o segunda vuelta, “superando sus propias diferencias ideológicas -agregó-, porque hay algo que los une más que cualquier concepto: el odio que le tienen al doctor Álvaro Uribe y el que me tienen a mí”.

Cuando los periodistas le preguntaron por esta afirmación, aseguró que quienes no creen en el modelo que puedan proponer estos sectores, "tenemos que buscar diálogo, entendimiento, para no hallanarles el camino”.



Ratificó ante los comunicadores, como lo había hecho en días anteriores, que en la reunión que sostuvo con el expresidente Álvaro Uribe en un hotel de Manizales no habló de estos temas. "No se habló de mayor cosa, lo que se puede hablar en dos minutos, una reunión simplemente cordial".

Hay algo que los une más que cualquier concepto: el odio que le tienen al doctor Álvaro Uribe y el que me tienen a mí FACEBOOK

TWITTER

El miércoles trascendió que ambos líderes coincidieron en el hotel Termales del Otoño, a la hora del desayuno. Con Vargas estaba la exministra María Fernanda Campo, con Uribe estaba el candidato presidencial Iván Duque. Todos compartieron la misma mesa.



“Lo que todos tenemos es las mismas preocupaciones, frente a la implementación de los acuerdos de paz, frente a los procesos con el Ejército de Liberación Nacional, frente al modelo de país que queremos y el que deseamos evitar”, le dijo a los reporteros.



Sin señalar alguna campaña en particular, también aseguró que no se descartaban alianzas. "Hablamos después de las elecciones al Congreso", les dijo a los periodistas.



ELTIEMPO.COM