Ángela María Robledo dice que luchará contra violencia sexual

¿Es Colombia un país machista?



No hay duda. La primera expresión del machismo es el porcentaje tan alto de asesinatos de mujeres. Aquí se mata a las mujeres porque son mujeres. Hacer política también es una hazaña para nosotras porque se crean unas condiciones que son ficticias.



¿Cuál será el objetivo número uno para promocionar los derechos de las mujeres en su gobierno?



Un único objetivo no sirve. Nosotros tenemos diez propuestas para las mujeres colombianas. No puedes enfrentar la violencia si no trabajas la paridad o si no trabajas en un sistema nacional de cuidado.

Cada día, Medicina Legal recibe una media de 20 casos de violencia de género contra la mujer –y son muchos los que no se denuncian–. ¿Qué hará para parar esto?



Necesitamos hacer una transformación cultural y educativa en términos de cero tolerancia de las violencias contra las mujeres y fortalecer la institucionalidad para protegerlas. Hay que impulsar las comisarías de familia con la creación de un sistema de información que permita una trazabilidad entre la primera denuncia que pone una mujer maltratada y la información que recibe la Fiscalía.



Otro drama es la violencia sexual contra los menores de edad. Solo en el primer trimestre del 2018, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar contabilizó 32 casos al día, la mayoría contra niñas y perpetrados en el núcleo familiar. ¿Qué hará frente a esto?



Hay que aplicar el Código de Infancia y Adolescencia y se necesita cumplir la ley, porque no hay justificación para que a un violador le sumen beneficios para salir de la cárcel. Necesitamos un sistema de justicia que opere, no tanto aumentar las penas. Hay investigaciones que demuestran que las penas muy altas provocan que las familias encubran al violador, porque la mayoría de estos delitos se cometen en el ámbito familiar.



Uno de los grandes aliados de la violencia de género es la impunidad. ¿Qué medidas adoptará al respecto?



La impunidad es cerca del 98 por ciento. Es absolutamente indignante. Se deben crear condiciones previas de prevención. Por ejemplo, la creación en el Congreso de una mesa de trabajo para abordar la violencia sexual e intrafamiliar conformada por congresistas, representantes de ONG, víctimas, para centralizar estos temas.



Está demostrado que las mujeres colombianas están hoy más preparadas que los hombres, pero la brecha salarial oscila todavía entre el 20 y el 25 por ciento. ¿Qué hacer frente a esto?



Generar oportunidades de emprendimiento a través de la creación de una banca pública. Los grandes bancos no les prestan a las pequeñas emprendedoras ni a las mujeres rurales, a las que hay que garantizar la titularidad de la tierra. Vamos a trabajar con el sector productivo para que entienda que la productividad va de la mano de la paridad.



El desempleo golpea a las mujeres en un 14 por ciento y a los hombres en un 8,2 por ciento. ¿Cómo cambiar esta situación?



Creando un Sistema Nacional de Cuidado. Tiene que ver con fortalecer la infraestructura social para el cuidado de los más pequeños, las mujeres y las personas mayores. Muchas mujeres, por las condiciones que las obligan a atender el hogar, no pueden acceder a un trabajo asalariado. Por eso queremos ampliar el concepto de trabajo al hogar, porque ahí también se trabaja.



¿Considera pertinente la ley de cuotas del 30 por ciento en la administración pública o solo se debería garantizar el acceso de la mujer a los cargos públicos por meritocracia?



Las mujeres colombianas tienen niveles de educación mayores que los hombres: el 52 por ciento de quienes llegan a la educación superior son mujeres. La evaluación de la ley de cuotas muestra que esta iniciativa sí permite el ascenso de las mujeres que generalmente está acompañado de meritocracia.



¿El aborto es un derecho de la mujer?



Sí, y en Colombia la Constitución lo establece en tres condiciones. Alejandro Ordóñez, quien acompaña a Marta Lucía Ramírez en la campaña, se dedicó a perseguir a las instituciones donde se cumplían estas condiciones de la Corte. En nuestro gobierno vamos a respetar esa sentencia y a trabajar en una propuesta integral de educación sexual y reproductiva en los hogares y las escuelas.



¿Cómo frenar el embarazo adolescente?



El objetivo es incidir en la prevención, en el uso de anticonceptivos, en el diálogo con los padres y en impulsar la idea de una sexualidad atada al amor para que los jóvenes sientan que tienen un proyecto de vida real y no opten por tener hijos de manera tan temprana. Porque la responsabilidad del embarazo no es solo de las mujeres, también de los hombres.



Según un estudio de Naciones Unidas, las mujeres dedican unas 7 horas diarias a tareas del hogar y cuidado de niños, ancianos y enfermos, mientras que los hombres les dedican 3 horas. ¿Qué le parece esta disparidad?



Vamos a incorporar el aporte del trabajo doméstico al PIB como parte de otro sector que le aporta a la economía. Eso es reconocimiento y redistribución ampliando el concepto de trabajo. Hay que cambiar que solo nosotras seamos cuidadoras, porque las mujeres queremos tiempo libre para soñar, asociarnos...



¿Es usted feminista? ¿De qué manera?



Sí, me considero. Ser feminista es tener una perspectiva crítica de la sociedad, del ejercicio del poder, cero tolerancia con las formas de violencia y reconocer que esto se logra con un liderazgo colectivo.



