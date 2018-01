Uribe le gana pulso a Pastrana, metió a Ordóñez

18 de enero 2018 , 08:05 a.m.

18 de enero 2018 , 08:05 a.m.

El expresidente Álvaro Uribe se impuso como jefe poderoso de la alianza acordada con su colega conservador Andrés Pastrana, para ir por el poder este año.

Uribe exigió que el conservador Alejandro Ordóñez entre a la coalición para escoger un candidato presidencial de unidad, como lo dejó claro en su carta conocida este jueves.



Andrés Pastrana y la candidata Marta Lucia Ramírez, quienes se oponían a la participación de Ordoñez, confirman con su silencio por ahora, su derrota.



Se desconoce si Ramírez participará en la consulta con el candidato Uribista Iván Duque y con Ordóñez, o si se va sola, como ha amenazado.



En la misiva el expresidente Uribe aseguró que el "método de escogencia" de un candidato único de la coalición debe involucrar "por los menos" a Ramírez, Ordóñez y Duque.



"Apelo nuevamente a usted, señor expresidente (Andrés Pastrana), para buscar la Alianza o Coalición incluyente, a partir de las candidaturas de los doctores Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, quien en su misiva de hace pocas horas así lo reiteró", dijo.

Esta es la carta de Uribe:

"Bucaramanga, enero 17 de 2018



Doctor Andrés Pastrana Arango

Expresidente de la República



Muy respetado señor expresidente Pastrana:



Agradezco su carta del día anterior y procedo, con el mayor respeto, a formularle algunos comentarios:



Nuestra conversación de febrero reiteró el ánimo de construir una coalición o alianza, amplia e incluyente, a partir de quienes habíamos coincidido en votar No al Plebiscito. En efecto, hablamos de tener un candidato proveniente del conservatismo liderado por el Expresidente Pastrana, con mención explícita y compartida de los doctores Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, y un candidato del Centro Democrático. Recibí la visita, en días subsiguientes, del doctor Ordóñez, quien manifestó su aceptación.



Meses más tarde, el doctor Ordóñez anunció que se mantenía en la Alianza o Coalición, participaría en el procedimiento para seleccionar un candidato de unidad, pero que su candidatura no se originaría en el sector conservador sino por un movimiento significativo de ciudadanos. Solamente varias semanas más tarde nos fue comunicada la negativa del Expresidente Pastrana a esta alternativa.



El Centro Democrático seleccionó como candidato al doctor Iván Duque, en un proceso de 35 foros del mayor nivel académico, que finalmente decidió durante tres semanas de varias encuestas.



Es obvio, respetado Expresidente Pastrana, que los candidatos son los titulares del derecho y de la obligación de definir las reglas de un proceso.



Muchos vemos en Colombia el riesgo de una segunda Venezuela, por la via rápida de algunos de quienes aspiran a dirigirla, o por el camino de la desesperanza ciudadana que surgiría del desempeño mediocre de nuestra democracia en seguridad, emprendimiento y equidad. Un desempeño de excelencia en estos temas es fundamental para defender nuestra democracia.



Por lo anterior apelo nuevamente a usted, señor expresidente, para buscar la Alianza o Coalición incluyente, a partir de las candidaturas de los doctores Marta Lucía Ramírez, Alejandro Ordóñez e Iván Duque, quien en su misiva de hace pocas horas así lo reiteró.



Una preselección entre dos de ellos, entre la fecha y el límite legal del 22 de enero, como hoy lo ha expresado la doctora Marta Lucía Ramírez, tendría el obstáculo del período tan corto. Por lo tanto, por las normas y los tiempos, se necesita que el método de escogencia involucre por los menos a los tres compatriotas mencionados, que son candidatos, dos de ellos por firmas validadas y otro por los estatutos de su partido.



El tiempo apremia pero tenemos toda la voluntad para continuar con usted, señor Expresidente, y con su equipo, la búsqueda de una solución que permita la Alianza o Coalición amplia e incluyente,



Con la mayor consideración,



Álvaro Uribe Vélez"



POLÍTICA