Con ‘vaca’, recogen para pagar deuda que le quedó a De la Calle

29 de mayo 2018 , 09:22 a.m.

Aunque todavía no es claro si Humberto de la Calle tendrá que devolver los más de 9.000 millones de pesos de anticipo que le dio el Estado para la campaña presidencial, si esto es responsabilidad del Partido Liberal o si no están en la obligación de devolverlos, sus seguidores ya comenzaron una ‘vaca’ para ayudarle con las deudas que le dejó la campaña.



Sobre el anticipo del Estado será el Consejo Nacional Electoral el encargado de pronunciarse, debido a que con sus 399.180 votos no alcanzó el umbral del 4 por ciento de votos válidos que le darían derecho a recibir pago por reposición de votos. Sin embargo, De la Calle también hizo un préstamo personal por más de 1.500 millones de pesos.

Esa “es la deuda a título personal con la que el arquitecto de la Constitución y el artífice de los acuerdos quedó después del pasado 27 de mayo”, dice una campaña de crowdfunding (financiación colectiva) que busca recoger dinero para ayudarle a De la Calle a pagar su deuda: #UnaVacaPorDeLaCalle.



“Coincidimos en que tenemos una deuda de agradecimiento con él: gracias a su trabajo, desde el cese al fuego bilateral 3.000 vidas se han salvado cada año; las camas del hospital militar están vacías y los campesinos y las víctimas de una guerra de más de 50 años están viendo con esperanza el porvenir”, justifica la campaña, a través de la plataforma vaki.co.

A las 9:10 a.m. de este martes, más 400 personas habían aportado a la ‘vaca’ para De la Calle más de 7 millones 900 mil pesos, de una meta propuesta de 1.534.000.000 pesos, con aportes desde 9.000 pesos en adelante.



Según la misma campaña, la iniciativa fue aprobada por Humberto de la Calle, quien pidió que los recursos fueran auditados. “Todo lo que se recoja por este medio, sin importar si se cumple la meta o no, será utilizada para rodear al Doctor De la Calle en el pago del crédito”, aseguran los organizadores, quienes prometen publicar el certificado de Bancolombia una vez se haga el pago.



De hecho, De la Calle trinó este martes agradeciendo la iniciativa. "Emociona ver tanto apoyo y respaldo. Todos los aportes son bienvenidos", escribió.

Agradezco inmensamente y de corazón a quienes, con espíritu cooperativo, han impulsado la iniciativa ciudadana #UnaVacaPorDeLaCalle. Emociona ver tanto apoyo y respaldo. Todos los aportes son bienvenidos. Aquí el link: https://t.co/1HkqIuBomq — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 29 de mayo de 2018

“Si llegara a haber un excedente, se aportará a una obra social”, agregan los firmantes: Alicia Lozano, Natalia Guerrero, Sergio Restrepo, Laura Bernardelli, Sofía Salas y Daniel Medina.



Sobre el anticipo recibido por la campaña de Humberto de la Calle, el CNE deberá decidir entre dos posiciones jurídicas: una que dice que deberá devolver el monto (Ley 996 de 2005) y otra que asegura que no hay lugar a devolución “siempre que hubiere sido gastado (el dinero) de conformidad con la ley” (Ley 1475 de 2011).



A las campañas que sí tendrán derecho a recibir financiación estatal se les entregarán 2.760 pesos por cada voto obtenido, si pidieron anticipo, o 5.625 si no lo recibieron.



Por lo pronto, la ‘vaca’ por De la Calle tiene vigencia hasta el 27 de junio de 2018, cuando ya debería conocerse la posición del CNE sobre el resto del dinero.



ELTIEMPO.COM