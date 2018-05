Nueva encuesta sobre intención de voto: Duque, 34 % y Petro, 22,5 %

Iván Duque se mantiene en el primer lugar de intención de voto, mientras Sergio Fajardo y Germán Vargas Lleras fueron los únicos que crecieron en este sentido el último mes, de acuerdo con los resultados de una encuesta de Cifras y Conceptos para Caracol Radio y Red + Noticias.

El estudio, divulgado este jueves, mostró que Duque, del Centro Democrático, tiene el 34 por ciento, aunque reportó una reducción del 1,4 por ciento en el último mes. De segundo se mantiene Gustavo Petro, de Colombia Humana, con el 22,5 por ciento, lo que porcentualmente significa una caída de 2,1 por ciento con relación a abril pasado.

En el tercer lugar aparece Fajardo, quien llegó al 13,8 por ciento, es decir, un incremento de 3,9 con relación a la medición del mes pasado.



También se destaca en la encuesta el crecimiento de Vargas Lleras, quien llegó al 13,2 por ciento. Este dato no solo significa que en el último mes creció 2,5 por ciento, sino que también es la cifra más alta que ha logrado en la encuesta de Cifras y Conceptos.



El asunto es sencillo. Hace un mes la distancia de Petro sobre Fajardo y Vargas Lleras estaba por el orden de los 13 puntos, y ahora solo bordea los 9 puntos.



Por su parte, la intención de voto por el candidato liberal Humberto de la Calle está en el 3 por ciento.



En el estudio se destacó que el 6,8 por ciento de los consultados dijo que votaría en blanco. En abril esa cifra fue del 4,5 por ciento.



Igualmente reveló que el 82 por ciento ya tiene decidido por quién votará el 27 de mayo, mientras el 11 por ciento aún no ha decidido, el 6 por ciento no sabe y el 1 por ciento no respondió.



La encuesta también preguntó por cuál de los candidatos jamás votaría y Gustavo Petro obtuvo la cifra más alta: el 45 por ciento, lo que significa que es el candidato que tiene el mayor rechazo. El 28 por ciento dijo que nunca lo haría por Duque; el 10 por ciento, por Vargas; el 5 por ciento, por De la Calle, y el 3 por ciento, por Sergio Fajardo.

Ficha técnica

Persona natural o jurídica que la encomendó: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio y Cifras y Conceptos.

Persona natural o jurídica que la realizó: Cifras y Conceptos S.A.

Fuente de financiación: Alianza Red Más Noticias, Caracol Radio, recursos propios y por suscripción.

Procedimiento utilizado: Para seleccionar las unidades. Las premisas para la selección de las unidades de observación corresponden a las de un diseño estadístico de muestreo de tipo probabilístico, multietápico, estratificado de conglomerados de áreas con selección aleatoria de la unidad de observación.

Tamaño de la muestra: 2.977 encuestas distribuidas en los departamentos de: Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, La Guajira, Magdalena, Sucre, Bogotá, Antioquia, Caldas, Caquetá, Huila, Quindío, Risaralda, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Nariño, Boyacá, Casanare, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander.

Universo representado: Está conformado por la población civil no institucional de 18 años y más, hombres y mujeres de todos los niveles socioeconómicos residentes de la zona urbana de las ciudades que conforman el ámbito geográfico de estudio. Se estima un total de 19,8 millones de votantes activos.

Técnica utilizada para la selección de la muestra: Encuesta presencial en hogares. Fecha de recolección: del 3 al 7 de mayo.

Margen de error: El margen de error observado para estimaciones al total de la población es de 4,5 % con una confiabilidad del 95 % para fenómenos observados en la población con una frecuencia mínima del 20 %.



POLÍTICA