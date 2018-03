Timochenko será operado la próxima semana, tras sufrir dolor torácico

El candidato presidencial de la Farc, Rodrigo Londoño, conocido en su época de guerrillero como 'Timochenko', será operado la próxima semana tras ser internado en la Clínica Shaio de Bogotá por un dolor torácico, confirmó este sábado la antigua guerrilla.

"Él tiene la cirugía la próxima semana y entiendo que tiene toda la disposición a eso y según él me explicó el riesgo de esa cirugía es bastante bajo, todos estamos optimistas", dijo en Twitter Gabriel Ángel, conocido como el 'Cronista' del hoy desmovilizado grupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de

Colombia (Farc).



Según Ángel, el aspirante presidencial por el recién creado movimiento político Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) "se encuentra perfectamente, hablando, sonriente, optimista un poco contento porque ha podido descansar y dormir, algo que no había podido hacer en los últimos días y se ve incluso bastante repuesto".



Londoño ingresó este jueves a la Clínica Shaio luego de sufrir un "dolor torácico" cuando estaba en Fusagasugá, población a unos 70 kilómetros de Bogotá, por lo que el equipo médico que lo atiende sugirió que se sometiera a una cirugía de corazón.



Desde 2015 Londoño ha tenido varios quebrantos de salud, incluso en Cuba, situación que en su momento fue catalogada por los miembros de las Farc como un "susto" que no pasó a mayores.

EFE