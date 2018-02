Timochenko dice que Gobierno no ha desembolsado dineros para campaña

El exjefe guerrillero, cabeza y candidato presidencial del partido de Farc, Rodrigo Londoño, Timochenko, aseguró que el Gobierno no ha cumplido con la entrega de dineros previstos en el acuerdo de paz para la Farc se reincorpore a la política.



Ante esta situación, Timochenko, dijo que ordenó a su partido que pida una reunión con los países garantes de la implementación de lo pactado en La Habana. Los países que desempeñaron ese papel durante la negociación de cinco años entre el Gobierno y esa exguerrilla fueron Noruega y Cuba.

"He dado instrucciones de solicitar reunión a países garantes para exponer grave situación de falta de garantías para nuestra actividad política. Faltan 37 días para elecciones a Congreso y funcionarios del Gobierno se niegan a desembolsar recursos de la campaña", escribió en su cuenta twitter.



Cabe recordar que luego de que el No ganó el plebiscito en el que se convocó a los ciudadanos, en octubre del 2016, si apoyaban o no los acuerdos de paz, en la renegociación de lo pactado el Gobierno y Farc acordaron reducir los recursos que recibiría el nuevo partido en que se transformó la insurgencia. De hecho, esa fue una de las peticiones de los voceros del No, en ese momento.



El exjefe guerrillero se encuentra en Quindío, su departamento natal, adelantando su campaña a la Casa de Nariño.



