Lucha anticorrupción, la tarea que Fajardo le entrega a Claudia López

28 de febrero 2018 , 11:33 a.m.

Desde la casa en el barrio Minuto de Dios, en el nordoccidentale de Bogotá, de María del Carmen Hernández, la mamá de Claudia López, el candidato presidencial Sergio Fajardo anunció a la senadora del partido Alianza Verde como su fórmula vicepresidencial.

López, quien resaltó que viene de una familia de clase media, recibió emocionada este anuncio en el cual Fajardo le encomendó la tarea de la lucha contra la corrupción.



"Queremos liderar el cambio que va a tener nuestro país. Tenemos que cambiar nuestra política y eso empieza en la lucha contra el clientelismo y su expresión grotesca. Claudia va a desempeñar ese papel en la lucha contra la corrupción", dijo Fajardo.



Por su parte, López dijo: "Sé que tengo que mejorar mi tono. Perfecto, todos tenemos que cambiar para que Colombia cambie. Somos el gobierno de la reconciliación. La discusión del Sí y el No no va más. Esa discusión ni la de lucha de clases no le va a mejorar la vida colombianos".

Por el momento, la senadora no ha tomado una decisión sobre su permanencia en el Congreso mientras adelanta la camapaña a la vicepresidencia. "No hay impedimento legal, pero voy a tomar decisiones luego del 11 de marzo. Pero sí prefiero irme a la calle y a las veredas de Colombia para ganar la Presidencia", dijo López.



Asimismo, la fórmula vicepresidencial de Fajardo dijo que van a trabajar para que los colombianos tengan al menos cinco bienes públicos de calidad: salud, educación, seguridad, justicia y empleo.



La senadora es la mayor de seis hermanos y profesional en Gobierno y relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia. Ha trabajado en la academia y se destacó como investigadora del fenómeno de la para política.



