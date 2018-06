Se viene una semana de nervios en las campañas

A partir de este domingo comenzará una semana de nervios en las campañas de los candidatos Iván Duque y Gustavo Petro, en la cual los dos aspirantes tratarán de jalonar los últimos votos que les permitan hacerse con el cargo más importante de la Nación.



De este domingo en ocho días uno de estos dos hombres, provenientes de orillas ideológicas diferentes, será elegido por los colombianos como jefe del Estado por los próximos cuatro años.

La reforma constitucional de equilibrio de poderes, en 2015, eliminó la reelección presidencial y ordenó que la única manera para revivirla sea mediante un “referendo de iniciativa popular” o una “asamblea constituyente”. Por eso Colombia regresa a los períodos presidenciales de 4 años. Y ni Duque ni Petro podrán estar ocho años gobernando en la Casa de Nariño, a menos que impulsen uno de estos dos mecanismos para hacerse reelegir.



Esta última semana tendrá diferencias con lo sucedido hace cuatro años, cuando Juan Manuel Santos –arropado por varios partidos– y Óscar Iván Zuluaga –impulsado por el expresidente Álvaro Uribe– disputaron la segunda votación. Santos había perdido la primera vuelta frente a Zuluaga por 3,5 puntos y el debate era intenso.

Hace cuatro años, esa última semana de campaña estuvo marcada, entre otros hechos, por los debates en televisión entre Santos y Zuluaga, en los cuales el candidato uribista arreció sus críticas al proceso de paz con las Farc.



En ese momento las encuestas se dividieron: unas le daban el triunfo a Santos y otras, a Zuluaga. No era para nada claro quien sería el vencedor. Fueron los días en que los colombianos comenzaron a ver las redes sociales inundadas con comentarios a favor de ‘juanpa’ (en alusión a Santos) o de ‘zurriaga’ (en referencia a Zuluaga).



Finalmente, la apuesta por la paz terminó siendo la gran vencedora y Santos se convirtió en Presidente con más del 50 por ciento de los votos válidos.

Duque no irá a debates

En esta ocasión, todo indica que los debates entre los dos protagonistas de la segunda vuelta no se verán, pues Iván Duque, aspirante por el Centro Democrático, ha tomado la decisión de no participar en ningún escenario de este tipo.



Algo que ha sido criticado por su contrincante, el exalcalde de Bogotá Gustavo Petro, pero que se explica en la amplia ventaja que le dan a Duque la mayoría de las encuestas de intención de voto: otra gran diferencia con lo que se vivió en vísperas de la segunda vuelta hace cuatro años.



Según fuentes de la campaña de Duque, el candidato se dedicará en los últimos días a ‘volantear’, y a hacer presencia en los barrios. Incluso, a entrar a las casas de quienes lo inviten para conocer, de primera mano, las necesidades de los colombianos.



La mayor parte de este trabajo se realizará en Bogotá, donde Duque quedó de tercero en la primera vuelta presidencial.



Adicionalmente, la estrategia del partido es que mientras Duque se concentra en la capital del país, el expresidente Uribe, jefe máximo de esa colectividad y su principal referente, recorra otras partes del país.



Esto tiene dos objetivos: el primero, que Uribe no se cruce con Duque en las mismas ciudades y le quite protagonismo, y el segundo, aprovechar al máximo la capacidad de trabajo y de conseguir votos que tiene el exmandatario.



Dentro de los fieles escuderos que acompañarán esta semana a Duque estarán el senador Jaime Amín, quien ha estado al lado del candidato desde el principio; Alicia Arango, jefa de debate, y Luis Guillermo Echeverri, gerente de la campaña.

Petro, fuera de Bogotá

Mientras Duque se concentrará en Bogotá la última semana, su opositor, Gustavo Petro, estará por fuera de la capital del país durante los días previos a la segunda vuelta.



Fuentes de la campaña del candidato de Colombia Humana le dijeron a este diario que Petro afianzará sus recorridos en siete ciudades: Bucaramanga, donde estuvo el fin de semana, Cali, Pasto, Manizales, Tunja, Cartagena y Barranquilla.



En la primera vuelta el exalcalde de Bogotá fue prácticamente triplicado por Duque en Bucaramanga y Manizales, donde espera reforzar su discurso. Adicionalmente, Petro sostendrá encuentros con algunos gremios y tendrá reuniones con artistas, ambientalistas y otros sectores de la opinión que lo respaldan.



Los dos recientes apoyos alcanzados por el candidato de izquierda, la senadora Claudia López y el nuevo congresista Antanas Mockus, también se dedicarán a hacer campaña a favor de Petro y a explicarles a los ciudadanos que piensan votar en blanco la importancia de aprovechar esta oportunidad.



Así las cosas, se prevé que la última semana de campaña transcurra sin mayores sobresaltos y que el próximo domingo sean los colombianos los que definan, en las urnas, quién gobernará a Colombia en los próximos cuatro años.



