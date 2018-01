Arranca la recta final de la carrera presidencial 2018

09 de enero 2018 , 12:04 a.m.

Germán Vargas protagonizará a partir de esta semana la ‘toma de Bogotá’, en la que se desplazará día a día a varias localidades para hablar con los ciudadanos, en un claro mensaje de que le interesa recuperar votantes en la capital, la principal plaza electoral del país.



Álvaro Uribe y su candidato presidencial, Iván Duque, iniciarán este martes un recorrido por cinco departamentos del litoral Caribe (Córdoba, Sucre, Bolívar, Atlántico y Cesar), otra cantera electoral estratégica para alguien que aspire a la Presidencia.

Parecería que Vargas y el uribismo, que madrugan a emprender su carrera por el poder en esta recta final, escogieron como puntos de partida unas zonas donde saben que necesitan hacerse más fuertes.



Aunque Vargas Lleras vio sus primeros triunfos electorales en Bogotá, a la sombra del capital político que construyeron su abuelo, el expresidente Carlos Lleras Restrepo, y luego Luis Carlos Galán, en los últimos tiempos se le ha identificado más con el poder en la Costa Atlántica. De manera que el hecho de que comience el año intensificando su presencia en los barrios de esta ciudad habla claramente de su interés.



Y el caso contrario podría ser el de Uribe y su candidato Duque. El uribismo tiene una buena aceptación en Bogotá (en la primera vuelta del 2014, Óscar Iván Zuluaga le ganó a Juan Manuel Santos en esta ciudad por casi 100.000 votos), y siente que debe ir a fortalecer sus bases en la Costa Atlántica.



Y, por supuesto, el uribismo y Vargas Lleras son dos claras opciones de poder en los comicios de este año.



Duque le dijo a EL TIEMPO que en su recorrido con Uribe por la región Caribe va a estar en encuentros con empresarios, estudiantes y líderes sociales. Vargas Lleras, en Bogotá, se va a ir para los barrios, donde consiguió sus primeros votos como concejal.



La tercera fuerza política con mayor opción, la llamada Coalición Colombia (Compromiso Ciudadano, Alianza Verde y Polo), no tiene actividades previstas para esta semana. Su candidato presidencial, Sergio Fajardo, seguirá en vacaciones y regresará hasta la próxima semana para ponerse al frente de su proyecto político.



Esta semana van a seguir los contactos de algunos líderes de izquierda en busca de una tercera coalición, cuya suerte parece llamada a fracasar.



La advertencia categórica de Sergio Fajardo de que no irá a ninguna consulta interpartidista para escoger un candidato de unidad y que su coalición será solo con los ‘verdes’ y con el Polo deja a Humberto de la Calle (del Partido Liberal), Clara López (de la ASI) y a Gustavo Petro (de la Colombia Humana) en el camino inevitable de ir por separado a la primera vuelta presidencial.



La presencia de De la Calle, López y Petro, cada uno por su cuenta en primera vuelta, frente a coaliciones más fuertes, como la del uribismo y los conservadores, y la de Fajardo con el Polo y los ‘verdes’, deja a la izquierda en un escenario de incertidumbre.



Este lunes, Alejandro Ordóñez le envió una carta al candidato presidencial del uribismo, Iván Duque, en la que le dijo que si bien está de acuerdo en elaborar una propuesta programática sólida, no se puede soslayar el tema de la unidad entre los sectores políticos que derrotaron en las urnas el acuerdo de paz entre el presidente Juan Manuel Santos y las Farc. Los del ‘No’, del que él forma parte.

Ordóñez manifestó su disposición para ir a una consulta interpartidista en marzo a fin de escoger el candidato de la coalición uribista-conservadora, con Duque y con Marta Lucía Ramírez.



Pero también, en diálogo con EL TIEMPO, advirtió que si no se dieran las cosas para estar en esa coalición, irá a primera vuelta solo, con el apoyo de sectores conservadores y cristianos.

