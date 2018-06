Tras llamado de nuevo presidente, reglamento de JEP va al congelador

El Congreso escuchó este lunes el llamado del nuevo presidente Iván Duque y aplazó por tiempo indefinido el trámite del proyecto de ley que crea el procedimiento para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el modelo de juzgamiento al que irán los actores del conflicto armado.



Un día después de que Duque fue elegido mandatario de los colombianos, las plenarias de Senado y Cámara abordaron el trámite de la iniciativa y avalaron las propuestas de las bancadas uribistas para que el tema sea debatido y votado por el próximo Congreso.

El aplazamiento indefinido se confirmó en el Senado, donde el congresista por el Centro Democrático Ernesto Macías impulsó la propuesta para que el procedimiento con el que operará la JEP sea aprobado luego de conocerse la posición de la Corte Constitucional sobre la ley estatutaria que sienta las bases de este modelo de juzgamiento.



En este momento, el alto tribunal se encuentra estudiando la viabilidad de esta ley, la cual fue aprobada por el Congreso en noviembre del año pasado, y hasta que no le dé su visto bueno, la norma no puede ser sancionada por el Presidente ni entrar en vigencia.



Por ello, la semana pasada, Duque pidió frenar la creación del procedimiento que deberá seguir la JEP hasta que la ley que sienta sus bases sea avalada por la Corte Constitucional, lo que fue acogido este lunes por el Congreso.



Sin embargo, el triunfo para los uribistas no fue sencillo. Pese a que la mayoría de los partidos políticos le han ofrecido su apoyo al nuevo gobierno, este lunes le dejaron claro que este no será sencillo de consolidar.

La votación del aplazamiento en el Senado fue una muestra de ello: 24 votos por el sí y 22 por el no, una diferencia que no fue tan holgada como muchos esperaban.

El Gobierno Nacional envió al Senado a varios de sus ministros, entre ellos el del Interior, Guillermo Rivera; el de Defensa, Luis Carlos Villegas, y el Hacienda, Mauricio Cárdenas, para tratar de convencer a los senadores de no votar el aplazamiento.

Por los lados de Cámara se aprobó aplazar el trámite de este proyecto de ley hasta este martes, una vez una subcomisión de representantes se reúna con Duque para conocer de primera mano su posición al respecto.



Sin embargo, la decisión del Senado de aplazar indefinidamente la iniciativa la deja para que sea tramitada por el siguiente Congreso, que iniciará sesiones el 20 de julio.

Aunque la plenaria del Senado aprobó el aplazamiento indefinido del proyecto de ley, el ministro Rivera anunció que por tener “mensaje de insistencia”, el Gobierno Nacional tratará de que este martes se incluya nuevamente en el orden del día de la plenaria para que sea debatido y votado.



“Vamos a insistir. El Gobierno no se va a resignar, va a insistir. Tenemos el compromiso indeclinable de implementar normativamente el acuerdo de paz y si de aquí al miércoles este proyecto no está aprobado vamos a convocar a sesiones extras”, anunció Rivera.

Esta declaración de Rivera dejaría las puertas abiertas para una nueva controversia entre el Gobierno y la mesa directiva del Senado, similar a la que se vivió con el proyecto que creaba las curules de paz, la cual terminó al final perdiendo el Ejecutivo.



El pulso de este lunes en el Congreso por el procedimiento de la JEP fue el primero que vivió la bancada del Centro Democrático tras la elección de su candidato para tratar de consolidar las nuevas mayorías que apoyen la agenda legislativa del gobierno recién elegido.



Sin embargo, la sensación que quedó tras las votaciones en Senado y Cámara fue que muchos congresistas acompañarán la nueva administración uribista, pero también esperan algo a cambio para hacerlo.



