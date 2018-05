Rosalba Restrepo, la mujer incondicional con Humberto De la Calle

La esposa de Humberto de la Calle es una mujer tranquila y ciento por ciento carismática. Nació en Manizales y estudió Economía con orientación social en la Universidad de Caldas, donde conoció al actual candidato a la presidencia de la República.



Todos los días debía pasar caminando frente a la facultad de Derecho para llegar a la de ella. En esos trayectos, que eran en la mañana y en la tarde, ambos comenzaron las conversaciones. “Casi siempre, Humberto estaba ahí, fuera, dialogando con sus amigos o coqueteando –dice entre risas–. Yo era muy amiga de los del grupo de él y entonces empezamos a compartir fiestas y reuniones”. Ahí nació la relación, que duró dos años de noviazgo. Finalmente se casaron en diciembre de 1968 en Manizales.

Tras sus estudios, su primer trabajo fue con el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA) en Salamina, Caldas. “Era una labor maravillosa. Trabajaba con un grupo de agrónomos y veterinarios y viajábamos a las veredas a enseñarles a las personas diversas técnicas para su desarrollo y crecimiento. Era un proyecto hermoso con los usuarios campesinos, algo que espero algún día lo podamos recuperar”. Estando allí tuvieron a su primer hijo.



Ya en el año 83 regresaron a Manizales cuando nombraron registrador a De la Calle. Por esos días, Rosalba combinaba su labor de mamá con un trabajo en el sector de la educación. Tres años después, la pareja volvió a empacar maletas y se radicó en Bogotá. Fue entonces cuando Rosalba obtuvo un cargo en una de las oficinas del Ministerio de Educación y trabajó en la creación y el diseño de programas de promoción social.

Tras este último vinieron muchos más cargos, como superintendente de Subsidio, gerente de Leasing, miembro de juntas y hasta tuvo una escuela de negocios y de posgrados internacionales que se llamó EIN, que duró seis años aproximadamente.

Ahora, su labor está al lado de su esposo, a quien acompaña cada momento, no sin antes admitir que esta ha sido una campaña completamente difícil y dura. “Yo nunca me imaginé que la política fuera tan difícil. Las personas no son sinceras y comprometidas”.



Su apoyo es incondicional y la complicidad entre ambos es absoluta. Incluso, poco lo debatieron cuando él le dijo que sería candidato. “Él sabe hacer las cosas. Esto simplemente lo hablamos y ya. Siempre estoy de su lado”.



Actualmente, ella lo acompaña en su travesía por las ciudades. Mientras él está en reuniones, Rosalba, en paralelo sostiene otras para multiplicar su programa y hablar principalmente sobre el tema de mujeres.



“Más allá de que sea mi esposo, es la persona que se merece la presidencia porque tiene todas las cualidades para hacerlo. Es un hombre maduro, inteligente y conoce el país mejor que ningún otro. Su plan de gobierno es especial desde todos los ángulos. El asunto de infraestructura lo tiene muy claro y también quiere crear el ministerio de la mujer y el de turismo, además de transformar Colciencias para darle mayor fuerza a la unión entre la ciencia y la tecnología, entre otros grandes proyectos”.

Una dura prueba

A Rosalba, de 72 años, le ha tocado vivir cosas difíciles, pero sin duda, la prueba de fuego empezó en el 2012, cuando a Humberto lo nombraron jefe del equipo negociador con las Farc. Fue ella quien palpó en cuerpo y alma el proceso de paz, pero desde otro punto de vista: el familiar.



“Ha sido una de las cosas más duras que hemos tenido que pasar los dos. Meses de ausencia, de solo comunicación por teléfono, de no tenerlo para las fechas especiales, de preocupaciones, en fin… Pero, como siempre, él logró sacar adelante esto. Es un hombre muy fuerte”.



Cuando se le pregunta particularmente por el trabajo que ella realizará desde la Casa de Nariño, tras convertirse en primera dama, dice enfática que aún no lo sabe. “Las cosas tienen un orden, y por ahora toda mi concentración está en la campaña y ganarla junto a él. Luego de esto sí pensaré en los proyectos que adelantaré. Cuando esté allá sentado y me diga en qué le puedo colaborar”.



Precisamente, al hablar de primeras damas, ella hace referencia a la gran admiración que siente por Michelle Obama. Dice que su trabajo fue impecable y multiplicador, y así mismo se refiere a Hillary Clinton, otra mujer que destaca.



“Ella es admirable en otra dimensión y sin duda toca verla desde otra perspectiva, como candidata y persona capaz de dirigir el país norteamericano. Creo que debería ser la presidenta en este momento”.

Humberto de la Calle y su esposa, Rosalba Restrepo, posan con sus hijos y nietos. La familia es muy unida y suele reunirse todos los domingos. Foto: Diego Santacruz / EL TIEMPO

Familia unida

Los que son cercanos a la familia De la Calle-Restrepo saben que los domingos es el día de ellos. Rosalba y Humberto tienen tres hijos: José Miguel, el mayor. Es abogado, tiene tres hijos, dos de ellos adolescentes y un pequeño de seis años. Luego está Alejandra, psicóloga, también con un hijo adolescente llamado Esteban, y, finalmente, Natalia, abogada con dos hijos, uno de su primer matrimonio y otro fruto de la relación con su actual esposo.



“A todos nos encanta estar reunidos. Somos una familia unida, hemos hecho de todo, y lo mejor es que vivimos en el mismo barrio; entonces, nuestra casa se convierte en el epicentro de las reuniones y las celebraciones”, asegura Rosalba.

Somos una familia unida, hemos hecho de todo y lo mejor es

Fanática de los conciertos

Una de las cosas que más le gustan a Rosalba es sentarse a hablar con Humberto. “Es un conversador increíble gracias a su pasión por la lectura. Sabe de tantas cosas que entablar una charla a su lado es delicioso. Hablamos de todo… de música, de historia, de política y, a veces, en medio de estas charlas, nos gusta tomarnos un traguito”.



En cuanto a libros, la manizalita prefiere los temas biográficos, y si de música se trata, ella habla con propiedad, es su gran pasión. “Me encanta el jazz, el rock y el pop. A Humberto le gustan otro tipo de géneros, como tangos y boleros, que la verdad a mí no me gustan mucho, uno que otro bolero”.



Conoce parte de la discografía de Louis Armstrong y es fanática de los conciertos: fue al de Coldplay, Rolling Stones, Madonna –una de sus favoritas–, e incluso ha asistido a Estéreo Pícnic. “Alguno de mis hijos y mis nietos grandes me acolitan esto; obvio, Humberto no se le mide a nada, pero es algo que me encanta”.



En algún tiempo practicó golf, ya no lo hace, y ahora trata de ir al gimnasio. Su ambiente de alegría y festejo siempre la acompaña, adora las ensaladas y sueña con tener algún día en su casa una obra del maestro Botero.



Así es Rosalba, la mujer que lleva 49 años al lado Humberto de la Calle y con quien espera llegar de la mano al palacio de Nariño.



“Queremos ganar y nos falta mucho terreno por recorrer. Los que van punteando van sobre ruedas, pero nosotros no; son días de mucho trabajo, pero seguiremos sin parar. Esa es la esencia de nuestro hogar”.



ÁNGELA LANDÍNEZ

Especial para EL TIEMPO

