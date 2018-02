'Yo no voy a renunciar a la candidatura presidencial': Rodrigo Londoño

Rodrigo Londoño, candidato presidencial de la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), manifestó este miércoles que seguirá adelante con su candidatura presidencial, en la cual tuvo que suspender actos públicos por lo que llamó “sabotajes” en sus presentación.

“En lo personal, yo no voy a renunciar a la candidatura, es una tarea que me dio el partido”, dijo Londoño en rueda de prensa.



‘Timochenko’, como era conocido en la exguerrilla, manifestó que no estaba en juego la campaña electoral, sino el mismo proceso de paz, esto luego de los inconvenientes que tuvo con unos grupos de persona que se oponían a su candidatura en Quindío y Valle del Cauca.



Durante su discurso, Londoño les pidió a las personas que siguen a la Farc que no caigan en provocaciones por los sabotajes que vienen sufriendo. Añadió que se necesita un compromiso de las fuerzas políticas para que incidan en los seguidores y hagan un llamado a la tolerancia.



Manifestó estar “siendo traicionado en la buena fe” y acusó falta de garantías. “Es necesario salvar este proyecto de paz. Hay que convencer de las bondades de este proceso”, agregó.



Londoño también manifestó su descontento con un “bloqueo financiero de la campaña”, el cual espera que se resuelva este miércoles y poder cobrar el bono de 8.000 millones de pesos para la campaña. “Estamos discriminados. Nosotros no podemos recibir aportes, nos toca conformarnos con los 8.000 millones de pesos, solo podemos recibir recursos oficiales”, indicó.



También, hizo un llamado a medios de comunicación y a los diferentes actores políticos para que no se promuevan mensajes de odio contra la Farc.



Sobre su campaña, la cual se encuentra en una etapa que denominó pedagogía por la paz, Londoño insistió que está a la espera de un fallo del Consejo de Estado, para ir a hacer la inscripción oficial, con lo que podrá obtener recursos para la candidatura.



“Seguiré promoviendo el programa del partido y ganar gente en función de este proyecto”, puntualizó Londoño.

