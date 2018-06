Reforma a la justicia y potenciar la economía, retos del Presidente

Este domingo fue elegido Iván Duque, del Centro Democrático, como el nuevo Presidente de Colombia con más de 10 millones de votos. Estos son algunos de los retos, según expertos consultados:



El analista político Ariel Ávila, director de Paz y Reconciliación, señala que se debe definir con urgencia una reforma a la justicia. “Propongo trabajar en tres vías: primero se debe crear un mecanismo para la justicia local, justicia rural, el código penal en temas de reincidencia. Segundo, resolverlo desde arriba en las Cortes. Tercero, aprobar el reglamento interno de la JEP, construir más casas de justicia y jueces locales”, dijo.



El economista Daniel Velandia sostiene que el nuevo gobierno se encuentra con una economía en la parte baja del ciclo económico tras casi 4 años de desaceleración pero en un proceso de recuperación con un impulso favorable de unos precios del petróleo más favorables. “Uno de los principales retos es tomar medidas para que el potencial de la economía vuelva a elevarse y para ello, incrementar la productividad es clave: aumentar la formalidad laboral y empresarial, infraestructura, comercio internacional”, sostiene.



“El nuevo gobierno seguirá enfrentando retos fiscales, incluyendo la necesidad de hacer una reforma pensional. Así que seguramente habrá que tomar decisiones tanto por el lado del ingreso como del gasto fiscal. Finalmente, mantener los esfuerzos para solucionar los problemas que enfrentan los proyectos de carreteras de 4G es clave para la competitividad del país y de hecho, para elevar el PIB potencial”, agregó.



El politólogo Juan Carlos Ruiz indica que los principales retos serán mejorar la seguridad y la defensa y propone que se cree un ministerio de Seguridad Ciudadana. “Con la firma del acuerdo de paz la prioridad es trabajar en la seguridad. Con la violencia en los últimos tiempos se ha demostrado que hay un grave control de los territorios, la Fuerza Pública se muestra débil y las bandas han tomado fuerza”, dijo.



María Teresa Palacios Sanabria, abogada y experta en migraciones y derechos humanos, considera que uno de los principales retos humanitarios para el Gobierno es otorgar garantías a los migrantes venezolanos, fenómeno que viene disparado y que no se va a solucionar en corto plazo sino que va a tomar toda una década.



"En temas migratorios el reto será sacar un marco normativo estructurado y compatible con los tratados internacionales que tiene Colombia. Necesitamos una ley completa e integral porque tenemos una muy precaria que es la 1465 de 2011 (ley para el sistema nacional de migraciones) que no tienen un derecho reconocido a los extranjeros. El Gobierno ha actuado bien pero no ha sido efectivo. Se debe tener en cuenta las normas de la Corte Constitucional, evitar el riesgo de trata de personas y el tráfico de migrantes”, agrega.



César Burgos, presidente de la Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, considera que se debe dar plena aplicación a ley estatutaria de salud y el cumplimiento de los derechos fundamentales de los ciudadanos.



“La salud es un derecho fundamental autónomo y el Estado debe dar garantía de este derecho. La prioridad para las organizaciones y las Eps es pensar en el beneficio social y colectivo y no solo el de unos pocos”, puntualizó.



En salud Hernando Nieto, presidente de la Asociación Colombiana de Salud Pública, indicó que la salud es un derecho fundamental. “Hay una ley estatutaria pero los pacientes siguen teniendo dificultades de acceso, barreras para la atención y los prestadores están en crisis financiera”.



“El mensaje fundamental que queremos plantear es el del derecho fundamental a la salud. No puede haber ningún tipo de limitación. Se debe pensar que la salud no es solo responsabilidad del Ministerio de Salud o las Eps sino de un estado en su conjunto”, indicó.



ELTIEMPO.COM