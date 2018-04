Los ‘chicharrones’ de política exterior que tendrá el próximo Gobierno

Independientemente de quien sea el presidente que elijan los colombianos el 27 de mayo, el próximo mandatario tendrá que asumir dos retos concretos que la política exterior le plantea al país: las relaciones con Estados Unidos y la crisis en Venezuela.



A la agenda de las relaciones con EE. UU., que últimamente se había concentrado en el apoyo al proceso paz, ahora volvió el tema del narcotráfico, pues para el 2016 la DEA informó que “el cultivo colombiano de coca (188.000 hectáreas) y la producción de cocaína alcanzaron los más altos niveles de la historia”.

Desenmarcar las relaciones de este tema durante el próximo gobierno parece complicado –coinciden los expertos–, no solo por la dimensión del fenómeno sino por la personalidad del presidente Donald Trump.



Aunque el excanciller Julio Londoño Paredes advierte que es difícil anticipar sobre las posibilidades de que el tema de drogas deje de ser el eje de la relación entre Bogotá y Washington, sí asegura que el próximo mandatario colombiano encontrará una línea dura en esta materia de parte de la Casa Blanca.



“Se encontrará con un Trump imprevisible que ha pedido hasta la pena de muerte para los narcotraficantes”, dice el excanciller Londoño.



Distintos internacionalistas afirman que a los asuntos comerciales también se les debe prestar atención de manera más enfática; sin embargo, coinciden en que a corto plazo hay varias dificultades para que eso suceda.



Para Germán Sahid, profesor de relaciones internacionales de la Universidad del Rosario, una primera dificultad tiene que ver con los resultados de la política de sustitución voluntaria de cultivos ilícitos, fruto del acuerdo de paz. También se atraviesa la preocupación del presidente norteamericano por las conexiones en el país de grupos armados mexicanos y centroamericanos que llevan droga a EE. UU.



“Esto hará que las relaciones sigan gravitando sobre el tema de seguridad y puntualmente del crimen organizado”, precisa Sahid.



La analista internacional Laura Gil, por su parte, considera que lo que debe enmarcar la política exterior del próximo gobierno de Colombia hacia EE. UU. es “la suma prudencia”. Gil cree que, “en estos momentos, la Casa Blanca es imprevisible” y también coincide con el resto de analistas en que va a ser difícil que la relación vaya más allá del tema de seguridad.

Apoyo económico

Cabe recordar que si bien hace dos semanas el Congreso estadounidense logró salvar el Plan Paz Colombia, con la aprobación de 391 millones de dólares para respaldar al país en la lucha contra los narcóticos y la implementación del acuerdo de paz, la Casa Blanca había propuesto una ayuda menor, de cerca de 100 millones de dólares menos.



El excanciller Londoño afirma que más allá de los recursos aportados por EE. UU. al posconflicto, “lo importante es mantener su apoyo político”. Y, precisamente, mantener el respaldo de las bancadas de los partidos Demócrata y Republicano, que fue clave para la aprobación de Paz Colombia, dependerá de la ideología del nuevo mandatario colombiano.



Así lo cree el profesor de relaciones internacionales de la Universidad Sergio Arboleda Fabio Sánchez. “Las diferencias entre demócratas y republicanos con relación al tema de Colombia pueden salir a flote en función de si el próximo presidente es de derecha o de izquierda”, explica Sánchez.



El otro gran tema de la política exterior colombiana es cómo darle manejo a la crisis venezolana: la migración sin precedentes.



Aunque todavía no hay un censo oficial, esta migración es la más grande que ha tenido Colombia en su historia. De acuerdo con los cálculos, el año pasado se incrementó un 110 por ciento, con la entrada de más de 790.000 venezolanos al país. Expertos concuerdan en que este tema es un desafío para la región y no solo para Colombia, pero el país, por compartir más de 2.000 kilómetros de frontera y ser el mayor afectado, debe liderar su solución.



“La prioridad tiene que ser organizar la región en cómo se va a tratar la migración venezolana, Colombia no puede asumir todos los costos”, dice la analista Gil.



Para Nastassja Rojas, profesora venezolana del departamento de Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, “el marcado pragmatismo de la política exterior colombiana de los últimos años, si bien le ha permitido lograr ciertos objetivos, también ha marcado su lejanía con la región”.



Un último punto clave en la política exterior que tendrá que asumir el próximo Gobierno, y que no es menor, tiene que ver con el manejo de las últimas instancias de los pleitos pendientes con Nicaragua.



En noviembre del año pasado se surtió la última actuación en el proceso ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que lleva 16 años en controversia por las aguas y territorio de San Andrés y Providencia. En ese momento, Colombia pasó de demandado a demandante. El excanciller Londoño ve probable que en los próximos cuatro años se dé una decisión de fondo.

Los puntos claves en relaciones exteriores

Mantener en buenos términos las relaciones con el gobierno de Donald Trump, que en los últimos meses se han vuelto a ‘narcotizar’.



Darle manejo a la consecuencia en el país de la crisis venezolana.



Dar buen trámite a las últimas instancias de los pleitos pendientes con Nicaragua ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya.



Mantener apoyo a la paz.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co

En Twitter: @PoliticaET