Fajardo y De la Calle acuerdan dilucidar camino jurídico para alianza

Después de compartir un café por espacio de tres horas en la tarde de este lunes, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo encontraron "profundas coincidencias éticas y políticas" para eventualmente lograr una coalición.

Eso sí, acordaron primero resolver los inconvenientes jurídicos que puede surgir en torno a esta unidad.



En algunos sectores se ha especulado que De la Calle no podría tomar parte en esta alianza debido a que ya se sometió a una consulta interna del Partido Liberal, en la que los colombianos lo escogieron como el candidato único de la colectividad.



"En mi caso hay una discusión de carácter jurídico pero en un ejercicio de responsabilidad voy a presentar mañana (martes) una consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para saber si estoy habilitado para ir eventualmente a una consulta interpartidista con Sergio Fajardo", expresó Humberto de la Calle, quien se mostró confiado, no obstante, en no tener "ningún inconveniente jurídico".

Desde el pasado jueves quedó abierta la posibilidad de una aproximación entre los candidatos presidenciales Humberto de la Calle (liberal) y Sergio Fajardo (Coalición Colombia), con el propósito de encontrar caminos que los lleven unidos a la primera vuelta presidencial.



La consulta formal, señaló De la Calle, tiene el objetivo de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) resuelva los puntos relacionados con una hipotética incapacidad del candidato liberal para moverse hacia una consulta interpartidista.



De la Calle agregó que esta decisión también será discutida con César Gaviria, jefe único del Partido Liberal.



En tanto, Fajardo señaló que estos dos puntos deben ser resueltos y antes de que esto suceda es pura especulación, haciendo alusión a una posible alianza. “Se resuelven primero estos dos puntos para después avanzar, de lo contrario no tiene sentido”, agregó.



De la Calle agregó que luego de resolver las dos situaciones antes planteadas habría que escoger el método, entre ambos y de manera igualitaria, para resolver quién lleva las banderas a la Presidencia de la República.



“Por ahora no hay precisiones de ninguna clase sobre esos procedimientos, en la medida que necesitamos resolver lo antes planteado”, manifestó De la Calle.



POLÍTICA y ELTIEMPO.COM