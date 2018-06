Esta fue la respuesta de Humberto de la Calle a Gustavo Petro

En la mañana de este martes, el excandidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, respondió una carta que le había enviado Gustavo Petro este fin de semana para buscar su apoyo en la segunda vuelta presidencial que se desarrolla este domingo, 17 de junio.

En la misiva, De la Calle empezó señalando que después de su “estruendosa derrota, parecería un acto de vanidad, o de estupidez, o ambas, dar consejos electorales. Si no pude convencer de votar por mí, suena extraño que logre persuadir a los ciudadanos a votar por otro”.



Así mismo, referenció, aduciendo términos futbolísticos, que él ya pasó “a la banca por decisión popular”, pero que pese a esto piensa “continuar en la defensa de la paz desde un papel ciudadano. No me desentiendo, ni me desentenderé jamás del destino del país”.

Estimado @petrogustavo, en respuesta a su carta: comparto su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental. Ojalá, transcurrido el debate electoral, podamos construir un país donde quepamos todos. pic.twitter.com/wyMSQmbiK3 — Humberto de la Calle (@DeLaCalleHum) 12 de junio de 2018

El excandidato presidencial agregó que durante la campaña expresó “con claridad las discrepancias con las candidaturas, incluida la de la Colombia Humana”, pero siempre agradeció “el indeclinable apoyo” de Petro a la paz desde que comenzó los diálogos con la guerrilla de las Farc.

No me desentiendo, ni me desentenderé jamás del destino del país FACEBOOK

TWITTER

“De igual modo, dije y reitero de la manera más honesta, por virtud de mi experiencia en la Mesa, que la postura del doctor Duque frente al Acuerdo de fin del conflicto, genera enormes riesgos para el país. Es un error acabarlo o desfigurarlo. He escuchado y recibido de mensajes que confirman mi afirmación, en especial de los jóvenes y las víctimas”, puntualizó.



Por último, De la Calle le señaló a Petro que comparte “su propuesta de buscar un acuerdo sobre lo fundamental. Ojalá, transcurrido el debate electoral, podamos construir un país donde quepamos todos”.

ELTIEMPO.COM