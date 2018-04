Posible unión De la Calle-Fajardo genera descontentos

Los candidatos presidenciales Humberto de la Calle y Sergio Fajardo no solo enfrentan problemas jurídicos que se atraviesan a su posible alianza, sino que ahora resultaron voces de algunos partidos aliados que tampoco quieren que se unan.

Una semana después de que De la Calle y Fajardo se tomaron el publicitado café para explorar la posibilidad de unión, varias voces en el Partido Liberal –que avaló a De la Calle– y en el Polo –una de las colectividades que apoya a Fajardo– expresaron reparos a esa idea.



Por los lados del liberalismo, el representante a la Cámara y senador elegido Mauricio Gómez Amín dijo que De la Calle debe “consultar a la bancada y al director único del partido”, César Gaviria, si quiere unirse a Fajardo.



“No me siento cómodo con Sergio. A mí me enseñaron a no ir donde no me valoraran y allá, en la coalición de Fajardo, a los liberales no nos quieren. Lo ha dicho Claudia López, de los ‘verdes’, y Jorge Enrique Robledo y Alexánder López, del Polo”, aseguró Gómez Amín.



Lo mismo dijo el representante a la Cámara Harry González, quien confirmó que en la bancada no hay “ambiente mayoritario” a favor de esa alianza.



“Varios representantes han manifestado que, si se insiste en esa unión, se irían para donde Germán Vargas. Incluso, para donde Iván Duque”, afirmó González.

Lo que se está gestando en las filas liberales, ante el clima de incertidumbre que se vive, es una desbandada.



Ante la molestia por una eventual coalición, a Gaviria le ha tocado ‘mediar’ con los congresistas para lograr que se mantenga el apoyo a De la Calle. Este lunes, el expresidente estuvo reunido con algunos de ellos y este martes tiene previsto hacerlo con otros.



Pero si por el Partido Liberal llueve, por la coalición que apoya a Fajardo (Polo-‘verdes’-Compromiso Ciudadano) no escampa. El senador Alexánder López, del Polo, dijo que en su partido “nunca” han discutido sobre una alianza con el liberalismo y que “tampoco” Fajardo “tiene la vocería del Polo” para incluirlos en esa unión.



“El @PoloDemocratico no acepta que hablen de nuestro presente y futuro en ‘tintos’ personas que no nos representan”, trinó López.



Además, falta conocer la decisión del Consejo Electoral, que deberá conceptuar si la proyectada alianza de Fajardo y De la Calle es jurídicamente viable, o si por el contrario, como parece que ocurrirá, todo quedará en la anécdota de un tinto.

