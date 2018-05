Renunció funcionario de la Registraduría por logo de Petro en tarjetón

El escándalo por la no aparición del nuevo logo de Colombia Humana, el movimiento de Gustavo Petro, en el tarjetón de la primera vuelta presidencial, derivó este jueves en la renuncia del director Nacional de Gestión Electoral de la Registraduría, José Asdrúbal Zapata Cano.

EL TIEMPO supo que tan pronto se conoció que una funcionaria suya era la supuesta responsable de que la nueva imagen del movimiento petrista no estuviera en el tarjetón, Zapata se presentó ante el registrador, Juan Carlos Galindo, y le presentó su renuncia, la cual fue aceptada de inmediato.



En un comunicado emitido este jueves, la Registraduría informó que la funcionaria que recibió el documento que avalaba el cambio en el logo de Colombia Humana “no dio a conocer la información” a tiempo.



El nuevo logo había sido avalado por el Consejo Nacional Electoral el pasado 17 de abril, y el tribunal le envió la autorización a la Registraduría para que lo incluyera en el tarjetón.



Sin embargo, la funcionaria no informó del asunto, por lo que la nueva imagen del movimiento no alcanzó a ser cambiada y no aparecerá en las tarjetas electorales con las que se votará el próximo 27 de mayo.

“Conocida la situación, el Registrador Nacional solicitó a la Fiscalía abrir investigación para determinar si la omisión de la funcionaria puede llegar a constituirse en un delito que atente contra el proceso electoral”, afirmó la Registraduría.



Marco Emilio Hincapié, director jurídico de la campaña de Petro, afirmó que fue un error “de buena fe” y señaló que “el candidato no será un obstáculo” que “empantane” el proceso electoral.



“Continuaremos con el logo antiguo. No queremos generar un faltante de 12.000 millones de pesos en los recursos públicos, porque eso es lo que cuesta imprimir de nuevo los tarjetones”, afirmó Hincapié.



Solicitó, eso sí, que se permita una auditoría técnica al software que controlará los resultados de las elecciones presidenciales, la cual debería ser realizada por organismos multilaterales y por la comunidad internacional.

POLÍTICA