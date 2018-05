'No hay irregularidades' en formularios de votaciones: Registraduría

San Juan de mis amores no se quedó atrás, me di a la tarea de ver qué había pasado con los E-14 en mi querido pueblo, no pasó mucho tiempo antes de encontrarme la primera modificación .... zona 1 mesa 2 ..... y de ñapa les dejo otrico más que encontré. #FraudeElectoral pic.twitter.com/Kzz2ijXQPh