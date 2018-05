'No todo error puede llamarse fraude electoral': Registrador

Este martes en la noche, la Registraduría Nacional del Estado Civil se pronunció sobre las numerosas denuncias que han realizado los usuarios en redes sociales sobre irregularidades en el formato E-14 de los resultados electorales sobre las votaciones presidenciales que se realizaron este domingo, 27 de mayo.

En las imágenes compartidas por los usuarios se puede observar como algunos números, que reflejan el número de votos por candidato, aparece como si hubieran sido cambiados o no escritos correctamente.

De repente y los q pasaban a segunda vuelta eran @sergio_fajardo y @petrogustavo pero ya no vamos a saberlo nunca, cientos de E14 modificados a favor de @IvanDuque #FraudeElectoral aquí de 19 a 219 modificaron a Duque y votaron más personas de las inscritas CC @AngelicaLozanoC pic.twitter.com/e1LDIl3ftg — Diana Marcela Otavo (@dianamotavo) 30 de mayo de 2018

San Juan de mis amores no se quedó atrás, me di a la tarea de ver qué había pasado con los E-14 en mi querido pueblo, no pasó mucho tiempo antes de encontrarme la primera modificación .... zona 1 mesa 2 ..... y de ñapa les dejo otrico más que encontré. #FraudeElectoral pic.twitter.com/Kzz2ijXQPh — Gabriel Ramón (@Cosmecastell) 30 de mayo de 2018

Por esta razón, la Registraduría salió a aclarar la situación y precisó que “tachones o enmendaduras no configuran un fraude”. Asi mismo, revelaron que “el formulario E-14 (escrutinio de mesa), tiene tres ejemplares”, el de Transmisión –que es para la entrega de los resultados el día de la jornada, el de Delegados –el cual es para digitalizar los datos recopilados-, y el de Claveros, que es el de los escrutinios oficiales.



Este miércoles, en entrevista con La W Radio, el Registrador Nacional, Juan Carlos Galindo, reconoció que las enmendaduras y tachaduras sí se presentan, pero aseguró que la entidad ya confrontó los formularios cuestionados con los de claveros, es decir, con los que llegan finalmente al proceso de escrutinio y que en estos no hay ninguna enmendadura y que, además, coinciden los datos.



"Los datos están totalmente correctos", dijo Galindo, quien aseguró que "no todo error puede llamarse fraude electoral". Sobre los formularios de claveros, que según Alejandra Barrios, directora de la MOE, la Registraduría no los ha hecho públicos, dijo el jefe de la Registraduría que desde el domingo se viene entregando toda la información.

El Código Electoral contempla estas situaciones y la instancia en que se corrigen y solucionan está en las comisiones escrutadoras presididas por jueces de la República FACEBOOK

TWITTER

En su comunicado, la institución electoral señaló que al ser los jurados de votación los que escriben la información en estos formatos, “ellos pueden cometer errores al momento de diligenciarlos”.



“Un ejemplo de esta situación se presenta en los E14 que han estado circulado profusamente en redes sociales. Consultados los correspondientes formularios E-14 de Claveros y el formulario E-24 de la comisión de escrutinio, se observa la coincidencia de los resultados. No hay ninguna irregularidad”, precisó en un comunicado la Registraduría.



Y agregó que “el Código Electoral contempla estas situaciones y la instancia en que se corrigen y solucionan está en las comisiones escrutadoras presididas por jueces de la República. En ellas tienen asiento además, representantes de los partidos, testigos de los mismos e incluso los mismos candidatos, si así lo deciden”.



Preguntado sobre si hace falta modernizar el sistema electoral, Galindo aseguró este miércoles que en el actual proceso la seguridad la brinda la existencia de los tres ejemplares de formulario E-14.



Por último, indicaron que desde el mismo 27 de mayo le han dado la posibilidad a las diferentes campañas de “examinar y descargar rápidamente de un servidor exclusivo para ellos los respectivos formularios”.

ELTIEMPO.COM