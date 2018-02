Rechazan en Armenia visita del candidato de la Farc

“Que nos devuelva a nuestras víctimas”, le gritaron al exjefe guerrillero y candidato presidencial del partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), Rodrigo Londoño, durante su primer día de campaña a la presidencia en la capital del departamento donde nació.

Mientras una comitiva del partido Farc exclamaba “Timo, Presidente”, muchas personas lo esperaban en las ventanas de los edificios para pedirle que se fuera del Quindío.



También recibió el apoyo de algunas personas, incluso abrazos de varias mujeres, y otros le estrecharon la mano. “Yo no le aplaudo nada, pero las Farc no se robaron la salud de los colombianos”, le dijo un vendedor ambulante.



En medio de las críticas y las voces de rechazo, continuó su recorrido hasta llegar a la plaza de Bolívar.



Aunque inicialmente la caminata comenzó en calma, mientras avanzaba se conformó una marcha paralela de opositores que le gritaban que se fuera del Quindío.



Tras la caminata, Londoño tuvo que abordar una camioneta que lo esperaba en el parque Sucre, pero la marcha enfurecida trató a empujones de detener el paso del carro. La policía y el esquema de seguridad tuvieron que controlar la situación.

Tras su partida, a uno de los militantes del partido Farc le quitaron la bandera que lleva como símbolo una rosa roja y la rasgaron y la quemaron.



“Me parece natural, es más, estoy sorprendido, creí que iba a haber mayores dificultades, pero las miradas que he encontrado en este viaje, los abrazos, las muestras de apoyo, acabo de salir de una reunión con líderes sociales y la emoción aumenta mucho más”, dijo Londoño.



También señaló que los resultados de la más reciente encuesta, en la que aparece en los últimos lugares de intención de voto con el 1,6 por ciento, “son datos muy importantes de una percepción que hay en algunas zonas del país, pero creo que la mejor encuesta es la tarea que estamos haciendo, andando el país”.



Antes de visitar el Quindío, el candidato firmó un acta de compromiso con la Jurisdicción Especial de Paz (JEP), donde aceptó contar la verdad a las víctimas.



“Es una muestra más de nuestra decisión de cumplir lo acordado, lo estamos cumpliendo”, dijo Londoño.



Este sábado llegará a Génova, pues allí nació Pedro Antonio Marín, alias Manuel Marulanda, fundador de las Farc, y luego irá a La Tebaida, de donde es oriundo. En esta localidad también tendrá un acto en la plaza principal y visitará la que fue su vivienda. El domingo termina en Quimbaya, donde decidió unirse a la Juventud Comunista Colombiana.

Gobierno girará $ 8.841 millones a Farc para su campaña

El próximo lunes, el Gobierno le girará a la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc), el partido político de la exguerrilla, más de 8.841 millones de pesos como anticipo para su campaña al Senado.



El hecho se conoció luego de que la misma Farc solicitara a la Registraduría el giro de los dineros, los cuales están amparados en la reforma constitucional que trazó el camino para su participación en política.



Esa norma indica que la Farc podrá tener “financiación estatal anticipada” para la campaña al Senado por el diez por ciento del tope fijado por el Consejo Nacional Electoral para estas empresas electorales.



En este caso, el tribunal electoral determinó que cada lista que presenten partidos y movimientos políticos al Senado podrá gastar 88.413 millones de pesos, por lo que el montó girado a la Farc será de 8.841 millones de pesos.



Según la norma, “la financiación estatal previa no estará sujeta a devolución, siempre y cuando los recursos asignados hayan sido destinados a las finalidades establecidas”.



Este viernes, horas antes de que se conociera que el Gobierno le girará a la Farc el lunes, líderes de esa organización, como Rodrigo Londoño, candidato presidencial, y Carlos A. Lozada, manifestaron su protesta por la demora.



“No hay garantías porque, por un lado, nos están asesinando y, por el otro, hay una negativa reiterada de altos funcionarios del Gobierno para cumplir con obligaciones de ley y desembolsar los recursos que le corresponden al partido como producto de los acuerdos”, afirmó Lozada.



LAURA SEPÚLVEDA

Corresponsal de EL TIEMPO

Armenia

En Twitter: @lausephincapie