La Alianza Verde está dividida ante la segunda vuelta presidencial

Claudia López dijo este jueves que en la Coalición Colombia acordaron hacer cada uno su pronunciamiento sobre la segunda vuelta electoral. “Ya lo hicieron Compromiso Ciudadano y el Polo Democrático. Estamos deliberando y al medio día se pronunciará el Partido Verde”, escribió en Twitter la exfórmula vicepresidencial de Sergio Fajardo, a quien defendió en su decisión de votar en blanco.



Pero Claudia López, senadora del Partido Verde, no fue la única en reaccionar a la decisión del excandidato presidencial Fajardo. Jorge Robledo, senador por el Polo Democrático, se sumó al voto en blanco, alejándose de la decisión de su partido de apoyar la candidatura de Gustavo Petro y llevándose consigo al sector del Moir, que él lidera.

Nuestra #CoalicionColombia sigue con toda la #FuerzaDeLaEsperanza. Acordamos que cada una de las tres fuerzas de la Coalición harían su propio pronunciamiento. Ya lo hicieron @compromisociu y el @PoloDemocratico. Estamos deliberando y al medio día se pronunciará @PartidoVerdeCoL — Claudia López (@ClaudiaLopez) 31 de mayo de 2018

Por su parte, la representante y senadora electa Angélica Lozano, sin hacer mención a la decisión de Fajardo, anunció que votará por Gustavo Petro, pero ha insistido a través de sus redes sociales en que se trata de una decisión individual y que no cree que sus votos, ni los de ningún congresista, sean endosables.



Como Lozano, Antonio Navarro también hizo pública su adhesión al candidato Petro. “He luchado toda mi vida contra el clientelismo y la política tradicional. Toda ella está hoy con Duque. Yo no me rindo ni ‘paso’ votando en blanco’ “, aseguró: “Espero que muchos ‘verdes’ decidamos lo mismo hoy”, dijo Navarro Wolff, quien fue secretario de Gobierno de Petro en la Alcaldía de Bogotá por poco tiempo.



En cambio, la fórmula vicepresidencial de Petro, quien viene del Partido Verde, ha promovido en Twitter la etiqueta #NoDejesEnBlancoLaPaz: “Sergio Fajardo y Jorge Robledo toman una decisión respetable. Aún faltan varios días para la elección, esperamos cambien su voto”, escribió Ángela María Robledo en su perfil. Ese hashtag ha sido la primera tendencia en esa red social en la mañana de este jueves.



El senador Jorge Iván Ospina, del mismo partido, dijo que votará por Gustavo Petro: “En la mitad del mar no me quedo, la vida entera he luchado para cruzar hasta la otra orilla y en esta ocasión nuevamente insistiré”, escribió Ospina en el trino en el que anunció su apoyo al candidato de Colombia Humana.



Pero no es el sentido de todos los miembros de ese partido. Leonidas Gómez, quien fue elegido senador con la tercera mayor votación de la Alianza y es miembro del Polo Democrático, también defendió la decisión de votar en blanco en segunda vuelta porque, para él, “los candidatos que pasaron la primera vuelta presidencial no representan los intereses de la nación, ni mucho menos, las aspiraciones de cambio que apoyaron nuestros simpatizantes”.



Además de Fajardo, Germán Vargas ya manifestó su apoyo a Iván Duque y Humberto de la Calle se apartó de la decisión del Partido Liberal, el cual dio su apoyo oficial a Duque, y decidió votar en blanco.



Así las cosas, de los tres candidatos que se quedaron en primera vuelta, uno está con Duque, otro votará en blanco y el otro no ha manifestado su apoyo. No obstante, los votantes están divididos.



