El pastor evangélico por el que votó el 0,39 % de los colombianos

Cuando el rostro de Jorge Antonio Trujillo apareció en el tarjetón el 22 de marzo, muchos se preguntaron quién era.



Este domingo le pasó lo mismo al llegar al puesto de votación de El Cortijo, en el occidente de Bogotá. Hay una razón para que eligiera ese sitio, alejado de los grandes centros como la plaza de Bolívar: allí está la iglesia Monte de Sión, que el pastor cristiano fundó hace dos años.

Mientras depositaba el papel en la urna, uno de sus escoltas bromeó: “Trujillo vota por Trujillo”.



Este se mostró optimista: “Podemos dar una gran sorpresa porque el pueblo cristiano en Colombia está activo hoy”.



Los pocos que conocen a Jorge Trujillo lo asocian con una declaración durante la campaña del 2014. Entonces afirmó que la crisis invernal que sufrió el país entre el 2010 y el 2011 había sido un “castigo de Dios”, provocado porque el presidente Juan Manuel Santos le había entregado el país a los chamanes y a los mamos de la Sierra Nevada.



El pastor volvió a ser visible en el 2017, como uno de los líderes de las protestas contra las cartillas sobre discriminación sexual del Ministerio de Educación. Él y otros dirigentes evangélicos sacaron a la calle a miles de personas con el argumento de que las cartillas promovían la ideología de género.



Aunque su campaña se centró en esos mismos temas -el rechazo del aborto y del matrimonio de parejas del mismo sexo- no logró conquistar los votos de los 12 millones de cristianos que hay en Colombia, quienes prefirieron las candidaturas de Iván Duque y Germán Vargas Lleras.



Trujillo, en cambio, no fue invitado a los debates, apenas figuró publicitariamente y, según él, el Consejo Nacional Electoral le negó el desembolso de recursos para la campaña. “pegados de un vacío legal”, porque su movimiento era demasiado nuevo.

Luego de votar, el candidato presidencial se dirigió a la iglesia cristiana Monte de Sión. En el camino estuvo sonriente. Se le acercaron varias personas, sobre todo niños, quienes lo abrazaban como a un vecino. Su sonrisa se deshizo cuando un muchacho que pasaba en bicicleta le gritó: “Regáleme un poquito de bareta”.

El pastor respondió con indignación: “Eso es lo que piensan los jóvenes ahora. Esas conductas son alimentadas por el populismo de Petro, que Colombia va a elegir hoy... Dios quiera que esté equivocado”.



La iglesia cristiana Monte de Sión es una carpa amplia con una tarima y habitaciones de madera al costado izquierdo. Allí el candidato fue recibido por poco más de 30 personas, que cantaban alabanzas cristianas a ritmo de rock.



Como si efectivamente se tratara de un concierto, el pastor se retiró a un camerino. Salió minutos después, haciendo sonar un enorme instrumento de viento, llamado shofar, y cantando.



“¿Dónde están mis niños?”, preguntó, mientras una decena de pequeños se acercaba a abrazarlo. Después impuso un aceite ‘milagroso’ en la frente de algunos jóvenes.



Antes de iniciar su discurso, Trujillo invitó a los asistentes a ocupar las sillas de adelante, pues estaban vacías. Sobre esa ausencia, argumentó que en la mañana la iglesia había estado llena, pero ahora sus seguidores se encontraban en las mesas como testigos electorales.



“Pude haberme retirado cuando el CNE me negó los recursos, como hicieron Viviane Morales y Piedad Córdoba, pero les dije que iría hasta el final y así lo hice”, dijo.

“Así voten diez personas por mí, mis hijos no podrán decir que su padre es un cobarde. Hoy habrá un milagro”, concluyó el candidato entre los aplausos y los gritos de “amén” de sus fieles.



Pero no hubo milagro. Hasta el momento, los votos del pastor son 75.609, el 0,39 por ciento del total.



A diferencia de los aspirantes a la presidencia, Trujillo no se pronunció sobre los resultados en la noche. Los cantos de la mañana en la iglesia Monte de Sión fueron sustituidos por un silencio piadoso.

¿Hacia dónde van los votos cristianos?

Desde antes de la primera vuelta se habían adherido a las filas del candidato Iván Duque, del Centro Democrático, varias fuerzas cristianas del país, como el movimiento Colombia Justa Libre, la excandidata Viviane Morales y el partido Mira. Sin embargo, parte del sector religioso se decantó por Germán Vargas Lleras, entre ellos Jorge Leyva, la fórmula vicepresidencial de Morales, y el partido Somos. Sus votos quedan en disputa para la segunda vuelta.



JUAN MANUEL FLÓREZ

Escuela de periodismo EL TIEMPO@juanduermevela