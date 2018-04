Estudiante amenazado, nuevo caso de intolerancia política

“Pura pinta de guerrillero, ojalá te vea por ahí...”, dice un comentario en Facebook sobre una foto de Julián Rodríguez, estudiante de economía de la Universidad Nacional. Otro mensaje sentencia: “Plomo a todos esos hijueputas y se acabó”.



A los padres del estudiante los llamaron varios familiares preocupados. En WhatsApp veían imágenes que acusaban a Julián de ser un guerrillero, un títere del Gobierno y hasta un asesino.

Esto sucedió pocos días después de su participación en un debate transmitido por Caracol Televisión el 10 de abril, en el que él y otros jóvenes le hicieron preguntas al candidato a la presidencia por el Centro Democrático, Iván Duque.



Rodríguez fue seleccionado entre 400 postulantes, en un proceso que exigía que los jóvenes no pertenecieran a ningún partido político. Y durante el programa hizo dos preguntas, relacionadas con propuestas de la campaña de Duque: la penalización de la dosis mínima y la erradicación forzosa de cultivos ilícitos.

“Dice que hay que sancionar y decomisar el porte, pero como congresista es coautor de un proyecto de ley que permite la creación de centros de consumo regulado, en los que al adicto se le entrega gratuitamente la droga”, señaló el estudiante en el programa.



El candidato respondió que había pedido archivar el proyecto de ley, frente a lo que Rodríguez insistió: “¿Pide el archivo del proyecto, pero es coautor...?”.



Y en un segundo momento, le preguntó: “Hay campesinos que ante la falta de oportunidades optan por cultivar coca para subsistir. ¿Va a entrar con la Fuerza Pública a obligarlos a erradicar, como menciona en su plan de gobierno?”.



Al concluir el debate, cuenta Rodríguez, el candidato Iván Duque se le acercó y lo felicitó por sus preguntas.



El 17 de abril, sin embargo, empezó a circular en redes sociales una foto en la que se ve a Julián, con un premio en la mano, junto al presidente Juan Manuel Santos. La imagen, cuyo texto asociaba al estudiante con el candidato Gustavo Petro, con Santos y hasta con las Farc, fue compartida por el senador del Centro Democrático Carlos Felipe Mejía.



“Y es que aún creen que no hay persecución y acuerdos contra el uribismo y su candidato”, comentó el congresista. Su publicación tiene más de 22.000 compartidos y 900 comentarios, varios de ellos con intimidaciones hacia el estudiante y otros que aseguraban que el presidente lo había condecorado por cuestionar a Iván Duque.



En realidad, la foto corresponde a la entrega del Premio Nacional de Voluntariado Juvenil en 2017, “que por protocolo debe ser entregado por el presidente, en este caso Juan Manuel Santos”, explicó Rodríguez.



El problema es que este no es el primer episodio de amenazas por medios virtuales en la campaña presidencial. A principios de abril, el caricaturista Matador tuvo que retirarse de Twitter por amenazas contra su vida. Los mensajes intimidatorios –rechazados públicamente por Iván Duque– provenían de un militante del Centro Democrático que fue expulsado del partido luego del hecho y judicializado.



Al respecto, la directora del centro Democrático, Nubia Martínez, comentó: “A nosotros nos tienen estigmatizados como si nuestra forma de hacer política fuera la pelea, y resulta que no, muchas veces somos nosotros las víctimas de los ataques”.



Acerca de la imagen compartida por un congresista de su colectividad en el caso del estudiante, Martínez sostuvo: “El partido no tiene control ni pretende tenerlo sobre las publicaciones de sus senadores. Él está informando que esa persona tenía un reconocimiento del Gobierno; cada cual que decida si las opiniones del joven en el debate con Iván Duque eran libres o no”.



EL TIEMPO se comunicó con el senador Carlos Felipe Mejía para tener su opinión, pero no quiso pronunciarse sobre el tema. “No doy entrevistas a personas que no conozco”, afirmó.



Por su parte, Julián Rodríguez optó por responder a los ataques a través del mismo medio con el que estaba siendo atacado: las redes sociales. En su página de Facebook montó un video que fue compartido más de 68.000 veces, el triple de la publicación del senador Mejía, en el que habla de sus logros académicos y políticos a sus 21 años, como haber sido el primer joven colombiano en ser invitado para hablar de paz ante Naciones Unidas.



Su vida pública empezó muy temprano. Fue representante estudiantil en el colegio público en el que estudió, el Francisco José de Caldas; a los 16 años se convirtió en embajador de Naciones Unidas para varias campañas globales y ha sido invitado por la OEA, la Unión Europea y otras entidades a participar en eventos internacionales.



Por ejemplo: representó a Colombia en el VII Foro Global de la ONU para la Alianza de las Civilizaciones, realizado en Bakú (Azerbaiyán); en el Foro Euroiberoamericano de Juventud 2016, en Braga (Portugal), y The Washington Academy of Political Arts and Sciences lo premió por ser uno de los líderes emergentes de Iberoamérica más destacados del momento.



Sobre las amenazas, Rodríguez dice que no está asustado, pero, añade, “tampoco es para estar confiado, pues en este país uno no sabe”.

Respaldo de la universidad

La facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional expresó su total apoyo al estudiante, exaltó su trayectoria, rechazó las difamaciones y amenazas en su contra y pidió realizar las investigaciones pertinentes para salvaguardar su integridad. Tras lo cual el comunicado de la facultad subrayó: “Creemos en la construcción de una sociedad que privilegia la argumentación sobre cualquier otra manera de imposición de ideas y hacemos un llamado a todos, para que comprendamos que en la diferencia (de opinión o de creencias, de ver y de estar en el mundo, de hacer las cosas) está la fuente de la transformación”.



En la misma línea, Rodríguez dijo sentirse “feliz” por el hecho de que “muchas personas, incluso seguidores del Centro Democrático, me han mostrado su apoyo tras publicar el video. Y creo que esta es una oportunidad para crear un movimiento que transforme el país” en este tema de la intolerancia política.



El estudiante está considerando exigir a través de un mecanismo legal que se borren publicaciones con su imagen como la distribuida por el senador Mejía. Esto sería posible según el concepto de Emmanuel Vargas, asesor de dirección de la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) y experto en injuria y calumnia en internet: “Hay que tener en cuenta que como funcionario público, el senador tiene un deber de cautela frente al uso de la libertad de expresión. Este podría estar obligado a hacer una rectificación en caso de que el afectado lo solicitara”.



JUAN MANUEL FLÓREZ ARIAS

Escuela de Periodismo Multimedia de EL TIEMPO

En Twitter: @juanduermevela