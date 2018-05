Deuda de campaña de De la Calle: ¿al fin tendrá que pagarse?

La plata es uno de los temas que más preocupan a las campañas presidenciales antes, durante y después de la contienda.

Y eso quedó en evidencia en las elecciones de este fin de semana con la candidatura de Humberto de la Calle. Hoy no está claro si él tendrá que devolver los más de $ 9.000 millones del anticipo que le dio el Estado, si tendrá que reintegrarlos el Partido Liberal o si serán los dos. O si definitivamente no tendrán que devolverlos.

Ese será un tema que deberá resolver muy pronto el Consejo Nacional Electoral (CNE).



El asunto es sencillo. De la Calle obtuvo 399.180 votos, de un total de 19’636.714 sufragios.



De acuerdo con la Ley 996 de 2005, para tener derecho a la reposición de votos los candidatos deberán conseguir en la elección para Presidente una votación igual o superior al 4 por ciento de los votos válidos. Y en este caso el candidato liberal solo obtuvo un 2,06 por ciento.



“Quien no consiga este porcentaje mínimo no tendrá derecho a la financiación estatal de la campaña (...) y deberá devolver el monto de la financiación estatal previa en su totalidad”, señala la norma.



Visto así, parecería evidente que la campaña de De la Calle tendría que pagar.

Sin embargo, la Ley 1475 de 2011 señala que en el caso de las campañas presidenciales “no habrá lugar a la devolución del monto recibido por concepto de anticipo, siempre que hubiere sido gastado de conformidad con la ley”.



Por eso es que el asunto deberá ser abordado por el CNE. “Este tema todavía no ha sido tocado en sala, y solo será revisado después de la declaración de la elección de primera vuelta, algo que está programado para el 5 de junio”, señaló Yolima Carrillo, presidenta del Consejo Electoral. Entonces se sabrá oficialmente quiénes no superaron el umbral.



Y en este punto parece que hay una mayoría entre los integrantes del tribunal electoral para que se imponga lo planteado en la 1475. Es decir, que no tenga que devolver nada.

Reposición

Pero al término de esta primera vuelta no todo son deudas, pues las campañas, las que superaron el umbral, tienen derecho a reposición de votos, es decir, el dinero que el Estado les da por cada voto que obtuvieron.



Ese valor fue definido por el CNE mediante resolución 2586 de 2017. Estableció que las campañas que pidieran anticipo (De la Calle e Iván Duque) tendrán derecho a una reposición de 2.760 pesos por cada voto válido obtenido.



La misma resolución definió que las campañas que no pidieron el anticipo, como fue el caso de la que lideró el candidato Gustavo Petro, tendrá derechos $ 5.625 por voto válido.



Para la segunda vuelta, que será este 17 de junio, el Consejo Electoral determinó que los dos candidatos podrán recibir por cada voto que obtengan, 1.378 pesos.



