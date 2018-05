¿Apoyarían los votantes de Sergio Fajardo ir por el voto en blanco?

A dos semanas para la segunda vuelta presidencial aún continúa el interrogante sobre cómo votaran los 4,5 millones de personas que apoyaron el pasado 27 de mayo a Sergio Fajardo.



Fajardo, quien quedó en el tercer lugar de las elecciones con el (23, 73 por ciento de los votos), dijo este jueves que su voto será en blanco y no apoyará ni a Iván Duque, del Centro Democrático, ni a Gustavo Petro, de Colombia Humana.

Frente a este panorama la duda sobre para dónde irán los votos de Fajardo, advierten analistas, solo se resolverá hasta el próximo 17 de junio. Fabián Alejandro Acuña Villarraga, docente e investigador de la facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana, señala que el perfil de quienes apoyaron a Fajardo es muy variado y no se conoce con seguridad qué tipo de población es.



“Hay diversas formas de interpretar cómo serán los resultados y por eso no se puede partir de una afirmación segura. Son votantes disimiles, hay fuerte presencia de jóvenes alternativos y que confluyeron a su favor, entre otras razones, por el sentimiento alternativo y antiuribistas”, dice.



“Quienes tienen sentimientos antiuribistas podrían votar por Petro. En todo caso, en cuanto a propuestas, Petro y Fajardo tienen cierta cercanía y se congregarían algunos votos como los de la Alianza Verde y el Polo Democrático”, afirma. Acuña señala que puede que estos mismos antiuribistas se acerquen al candidato Gustavo Petro solo para impedir que Duque gane las elecciones.



Acuña además agrega que habrá otro grupo que prefiera, como lo hizo Sergio Fajardo, votar en blanco ante la inseguridad de apoyar en segunda vuelta a otro candidato. “El voto en blanco no tiene valor vinculante sino que se debe escoger entre los dos candidatos. El voto en blanco es un voto de protesta o simbólico pero no tienen mayor incidencia. Es respetable quien tome esta decisión, pero no tiene trascendencia”, agrega.

Reacciones tras anuncio de Fajardo

El candidato presidencial Gustavo Petro dijo en su cuenta de Twitter: “Si Fajardo, Robledo, Mockus o de la Calle hubieran sido los candidatos de segunda vuelta contra Uribe/Duque, no lo dudo un segundo, voto por ellos. Propuse desde el principio, cuando las encuestas los favorecían, hacer la consulta, no dudo que se trata de unir la ciudadanía”.



El senador de Partido Verde, Antonio Sanguino, indicó: “Fui concejal independiente de Petro en su Alcaldía, voté por Carlos Caicedo en la consulta y por Sergio Fajardo en la primera vuelta, pero ante la amenaza de un retorno de Uribe al poder rodeado de la política tradicional propongo concertación con Petro”.



ELTIEMPO.COM