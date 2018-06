Así quedaron las fuerzas para la segunda vuelta presidencial

Esta semana, las fuerzas políticas terminaron por poner sobre la mesa sus cartas de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 17 de junio.

Iván Duque y Gustavo Petro, los candidatos en contienda, estuvieron dedicados a configurar sus mapas de alianzas.



Las adhesiones de esta semana darían amplia ventaja a Duque, pues no solo se impuso por una abultada mayoría en la primera vuelta, sino que estos días obtuvo el apoyo de los principales partidos. Eso sí, advirtió el candidato, “sin acuerdos burocráticos con ninguno”.



Una de las colectividades que madrugó a darle su respaldo fue el Partido Conservador. La junta de congresistas y el directorio nacional se reunieron en un desayuno de trabajo el miércoles pasado solo para firmar la declaración de apoyo a Duque.



En su declaración, las directivas ‘azules’ dijeron que Marta Lucía Ramírez, fórmula vicepresidencial de Duque, es “motivo de orgullo” por ser ella una mujer “de excelsas condiciones”, al tiempo que hicieron públicos algunos aspectos programáticos en los que coinciden con Duque.



En el Partido Liberal, con fisuras por el resultado adverso del domingo pasado y tensiones internas que venían de tiempo atrás, se impuso finalmente la posición de ir con Duque.



El expresidente César Gaviria, director de la colectividad, ratificó que acompañarán al aspirante del Centro Democrático.

Al menos ocho congresistas ‘rojos’, junto con otros sectores del partido, entre los que destaca el exministro Juan Fernando Cristo, no se acogieron a la decisión. Incluso Cristo dijo este viernes que votará en blanco.



La bancada de Cambio Radical, comandada por Germán Vargas, estaría en camino de engrosar el apoyo a Duque, pero hasta el momento esa alianza no se ha hecho pública y la colectividad está “a la espera”, según dijo el director del partido, Jorge E. Vélez.

Estos tres partidos – liberales, conservadores y Cambio Radical– hicieron parte de la coalición del presidente Juan Manuel Santos durante los últimos años y ahora están en la línea de Duque.



El candidato del Centro Democrático tiene, además, desde la primera vuelta, el apoyo de las mayorías cristianas: el Partido Mira, con un caudal cercano a los 500.000 votos, y Colombia Justa Libres, con una cifra similar.



En este juego de ajustes para la segunda vuelta, uno de los principales protagonistas fue la Coalición Colombia, el movimiento de Sergio Fajardo, Claudia López y Jorge Enrique Robledo, que alcanzó más de 4,6 millones de votos el domingo pasado.

Un sólido caudal político que el ahora excandidato logró construir de la mano de sus aliados del Polo y los ‘verdes’, pero que no obtuvo consenso para definir sus apoyos en segunda vuelta.



Por el lado de los ‘verdes’, un grupo compuesto por 24 miembros, entre los que sobresalen Antonio Navarro y Angélica Lozano, cerró filas este viernes alrededor de Gustavo Petro. Claudia López y Antanas Mockus no han decidido todavía sus preferencias para la segunda vuelta.



Un sector mayoritario del Polo se unió a Petro. Sin embargo, el ala liderada por Jorge Enrique Robledo, el senador más votado de la colectividad, prefirió tomar el camino del voto en blanco, con el argumento de que Petro no le genera la suficiente “confianza”.



Definidas las alianzas, ambos candidatos tienen una tarea en común: consolidar el voto de opinión. Son millones de sufragios libres, ajenos a las decisiones de partidos, los que tendrán que ser conquistados en dos semanas y media.



Lo más probable es que el electorado que respaldó la Coalición Colombia de Fajardo tribute a todas las corrientes que se expresarán en la segunda vuelta: unos en blanco, otros abstencionistas y, seguramente, también alcanzarán para repartir entre Duque y Petro.



Al culminar esta semana lo que se ve es que todos los partidos, tanto los afectos a Duque como a Petro, ya se jugaron sus cartas. Eso sí, no es claro el comportamiento electoral que tendrán los 4’589.696 electores de Fajardo.



Las primeras mediciones sobre intención de voto realizadas tras la primera vuelta muestran una ventaja muy amplia de Duque sobre Petro.​

Vice de Petro busca a Robledo

Ángela María Robledo, la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro, afirmó que este viernes buscó contacto con el senador del Polo Jorge E. Robledo, quien lidera un sector minoritario de ese partido que no votará por el candidato de Colombia Humana. La ‘vice’ de Petro sostuvo que, en su papel de “tejedora de la diversidad”, seguirá trabajando para que se dé con el senador ese “diálogo abierto” y “pedagógico”, al que también invitó a los excandidatos Fajardo y De la Calle, y al senador electo Antanas Mockus.



