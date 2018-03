Dudas jurídicas, barrera en la alianza de De la Calle y Fajardo

Con un café, que se prolongó por cerca de tres horas, Humberto de la Calle y Sergio Fajardo sellaron el lunes su primer compromiso en busca de una alianza que los salve en su camino hacia la presidencia de la República: resolver a la mayor brevedad todas las dudas jurídicas para avanzar en esa ruta.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo en la oficina de De la Calle, en el norte de Bogotá, ambos candidatos encontraron “profundas coincidencias éticas y políticas” para, eventualmente, lograr una coalición, y no escatimaron en elogios mutuos.



Al mismo tiempo, aplazaron toda discusión programática y sobre el mecanismo de unidad hasta tener la certeza de que dicha alianza es jurídicamente viable.



Algunos sectores creen que por mandato de la ley De la Calle está obligado a ir solo a primera vuelta y no puede hacer alianza con Fajardo debido a que ya se sometió a una consulta interna del Partido Liberal, en la que fue escogido como candidato único de esa colectividad.



“En mi caso hay una discusión de carácter jurídico, pero en un ejercicio de responsabilidad voy a presentar mañana (este martes) una consulta al Consejo Nacional Electoral (CNE) para saber si estoy habilitado para ir eventualmente a una consulta interpartidista con Sergio Fajardo”, explicó De la Calle.



Fajardo, por su parte, resaltó que él y De la Calle representan “lo que el país necesita en medio de este ambiente de polarización”, por lo que está abierto a discutir algún mecanismo de unidad, una vez se hayan resuelto las dudas jurídicas y luego de que De la Calle exponga oficialmente esta posibilidad al Partido Liberal.



La cita para el café fue convenida por los dos líderes, a través de Twitter, el viernes pasado, y el lunes se realizó con mucho sigilo. La hora y el lugar solo fueron confirmados en el último minuto.



Desde hace muchos meses, De la Calle le suplicó a Fajardo, de diversas maneras, que buscaran caminos de unidad, pero el dirigente antioqueño siempre se rehusó. La semana pasada, precisamente en momentos en que las encuestas sobre intención de voto los relegaron a ambos a posiciones muy inferiores en la tabla, Fajardo aceptó.



No obstante, el camino de unidad entre De la Calle y Fajardo está plagado de dudas jurídicas y políticas, lo que, a la luz de muchos expertos, lo hace inviable.

