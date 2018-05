Lo que está en juego en las elecciones presidenciales

25 de mayo 2018 , 01:48 a.m.

La jornada de votación de este domingo, en la que se elegirá al próximo presidente de la República, ha implicado una preparación de dos años, una inversión de 975.279 millones de pesos y el despliegue completo de todo el aparato estatal.

A diferencia de las elecciones de Congreso, las presidenciales eligen cargos uninominales, es decir que el votante deberá elegir un único candidato entre los que se presentan, que para esta ocasión son específicamente para presidente y vicepresidente.



Contrario a las elecciones de marzo pasado, en las que se instalaron cerca de 104.000 mesas de votación, para esta ocasión solo serán 97.724, dado que no hay circunscripciones especiales ni consultas de partidos.



“Esta es una jornada más sencilla, pero por la connotación de los cargos que se van a elegir generan mucha más expectativa y tensión entre los colombianos”, asegura Jaime Hernando Suárez Bayona, registrador delegado en lo electoral.

Conscientes de la importancia y de la responsabilidad que implica la jornada, desde el año pasado, las comisiones de seguimiento electoral han venido trabajando en actividades para asegurar y garantizar el normal desarrollo del proceso, así como el cumplimiento de las garantías electorales y la salvaguarda de los derechos y deberes de los partidos y movimientos políticos inscritos en los comicios.



Estos comités, creados y reglamentados con el decreto 2821 de 2013, son presididos a nivel nacional por el presidente Juan Manuel Santos y el ministro del Interior, Guillermo Rivera Flórez, y a nivel departamental por los gobernadores y secretarios de Gobierno en cada uno de los 1.122 municipios del país.



Como se puede ver, el desarrollo de una jornada electoral involucra todas y cada una de las entidades del Estado. Por ejemplo, según Suárez Bayona, “sin la Policía y el Ejército sería imposible llevar a cabo un proceso electoral”.

La seguridad brindada por la Fuerza Pública no solo es necesaria en los puestos de votación sino también en la custodia del material electoral, tanto antes como después de la jornada, y, así mismo, en el traslado de los pliegos electorales –los documentos que salen de las mesas de votación una vez se cierran las urnas– hasta las comisiones escrutadoras.



“Uno podría preguntarse ¿qué tienen que ver las secretarías de Educación en las elecciones? Pues, resulta que en Colombia, el 70 por ciento de los puestos de votación funcionan en centros educativos”, apunta Suárez.



La Procuraduría y la Fiscalía también estarán al tanto del proceso. Ellas deben verificar que no se cometan delitos electorales, o de sancionarlos si se presentaran. Y el Ministerio de las TIC es el encargado de soportar la trasmisión de los resultados, ya sea a través de internet o de vías telefónicas fijas o celulares.

Suficientes tarjetas

Tradicionalmente, de acuerdo con la Registraduría Nacional, votan más ciudadanos para las elecciones de presidente que para las de Congreso. Se trata de entre un 5 y un 8 por ciento más de electores que acuden a las urnas.



El censo electoral subió un poco para las elecciones presidenciales debido a las nuevas cédulas de los ciudadanos que alcanzaron, en este último tiempo, la mayoría de edad. Para esta se habla de unos 36’227.267 de colombianos habilitados.



Las tarjetas electorales, por su parte, serán más de 37 millones, en tanto que la ley obliga a que haya suficientes, incluso en caso de que algún votante se equivoque y pida uno nuevo, lo que es posible si se anula el anterior.



Sumado a estos, habrá algunas tarjetas electorales en braille para las personas ciegas, más las que fueron enviadas al exterior, donde se está votando desde el lunes pasado y el censo electoral es de 819.398 ciudadanos habilitados.



“Además de los testigos, encargados de velar por la transparencia del proceso frente a sus partidos y de ser un parte de tranquilidad para estos, contamos también con el acompañamiento de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea”, afirmó Suárez al desmentir los rumores de un posible fraude electoral, al tiempo que destacó el acompañamiento de la Procuraduría y la Misión de Observación Electoral (MOE) en todos los momentos del proceso.



En la tarde de este viernes, a las 5 p. m., se cerrará el plazo para que los partidos políticos terminen de inscribir a sus testigos electorales. La expectativa es que sean por lo menos 500.000.



Así mismo, como garantía en el proceso, la Registraduría les hace el llamado a los testigos para que les tomen fotos a los formularios E14 o actas de escrutinio en las que los jurados de votación plasman los resultados.



“Irrespetar el proceso electoral es irrespetar la democracia y a nosotros mismos como ciudadanos”, concluyó Suárez, quien dice que es indispensable rodear al Estado colombiano y a las autoridades para cuidar el proceso de este domingo, en el que está en juego definir quién llevará las riendas del país en el próximo cuatrienio.

Datos claves

1. En primera vuelta



El escenario en el que un candidato presidencial es elegido en primera vuelta ocurre cuando este saca la mitad más uno del total de los votos válidos. Cerca de 36 millones de colombianos están habilitados para votar, pese a que en Colombia es alto el abstencionismo.



2.Segunda vuelta



Se va a segunda vuelta si ninguna de las fórmulas presidenciales saca la mitad más uno del total de votos válidos. En ese escenario, las dos fórmulas con mayor votación se disputarán la Presidencia en segunda vuelta, que se realizará el 17 de junio próximo.



3. El ganador



En la segunda vuelta se declara elegido quien saque la mayoría de los votos. Ya no se necesita la mitad más uno, y en caso de que gane el voto en blanco, ya no tendría el efecto de hacer repetir las elecciones, pues esto solo sucede en la primera vuelta electoral.



4. Los votos



Para el caso de las elecciones presidenciales, no existe un umbral electoral, es decir que ninguno de los candidatos requiere un mínimo de votos, igual que en el caso de las elecciones para alcaldes y gobernadores. Gana el que más votos tenga.



5. Personería jurídica



Ninguno de los partidos que participan en la jornada de este domingo, elección de Presidente, corre el riesgo de perder su personería jurídica. Esto solo está en juego en el caso de las elecciones de Congreso, que para el caso de nuestro país se celebraron en marzo pasado.



6. En caso de retiro



Si uno de los candidatos se retira extemporáneamente, cuando ya se ha impreso el tarjetón electoral, su casilla aparecerá en él, y para todos los efectos de ley los votos que le marquen a ese candidato serán válidos para él. Si se marca el candidato retirado y otro más, será un voto nulo



7. Reposición



La norma establece que tienen derecho a reposición de votos los candidatos que saquen más del 4 por ciento del total de los votos válidos. Lo que se debe esperar es el resultado de las elecciones para poder hacer el cálculo. La reposición es competencia del Consejo Nacional Electoral.

Cuidado con marcar las dos casillas del voto en blanco

Por primera vez en la historia de Colombia, para estas elecciones presidenciales un partido se inscribió para promover el voto en blanco. Aunque esto era posible desde 2011, a través de la Ley 1475, no había sucedido antes.



La Registraduría advierte que, según lo estipula la norma, el partido que decidió promover el voto en blanco debe aparecer en igualdad de condiciones que los demás partidos, y es por esta razón que el tarjetón de este año, además de contemplar el tradicional espacio del voto en blanco, tiene una casilla adicional, la del partido que decidió promoverlo.



Lo importante para tener en cuenta, en caso de que el ciudadano quiera elegir esta opción, es que deberá hacerlo solo en una de las dos casillas de voto en blanco. Pero si marca el voto en blanco y además la casilla de voto en blanco del partido que lo promueve, el voto se anula.

Si el partido que decidió promover esta opción obtiene el 4 por ciento de los votos válidos, tendrá derecho a reposición de votos, es decir, el Estado deberá pagarle por los votos obtenidos.



Lo que se hará al final de los comicios será sumar tanto los votos de la casilla tradicional como los del nuevo espacio, el del partido que lo promueve. En caso de que estos den la mitad de los votos más uno, ganaría el voto en blanco y, tal como lo indica la ley, las elecciones deberían repetirse con candidatos diferentes a los que se postularon.



No sucede así para la segunda vuelta, en caso de que tuviera lugar, porque ahí sí gana uno de los dos candidatos que pasaron a ese escenario, independientemente si el voto en blanco recibe más marcaciones.



De otro lado, está la casilla de la excandidata Viviane Morales, que se retiró de las elecciones extemporáneamente, es decir, cuando ya se habían impreso los tarjetones. Para todos los efectos legales son votos válidos para ella. En el caso hipotético de que llegara a ganar, sería el Consejo Nacional Electoral el que tendría que entrar a mediar la situación.



MÓNICA VARGAS

Para EL TIEMPO