El voto en blanco sería nuevo protagonista de la segunda vuelta

El voto en blanco, una casilla que está relegada al último lugar del tarjetón y que para la gran mayoría de electores por lo regular pasa desapercibida, va a ser protagonista clave de la segunda vuelta presidencial. Podría sorprender en las urnas el próximo 17 de junio.

Este jueves, dos excandidatos presidenciales que estuvieron en la primera vuelta (Sergio Fajardo y Humberto de la Calle) anunciaron públicamente su decisión de no apoyar a ninguno de los ganadores en esa contienda y que votarán en blanco en la segunda.



A esta corriente también llegaron el senador del Polo Jorge Enrique Robledo y una buena parte de su partido. Y también un sector de Alianza Verde, todos ellos protagonistas de primera línea de la Coalición Colombia, liderada por Sergio Fajardo.

Y así como ellos, esta semana se han conocido muchos casos de personas que votaron por De la Calle o por Fajardo en la primera vuelta, pero que el próximo 17 de junio irán a votar en blanco.



La razón esgrimida por unos y otros es que ni Duque ni Petro los convencen, porque los consideran extremos.



Pero ante esto surge la pregunta: ¿para qué sirve votar en blanco este 17 de junio? Desde el punto de vista jurídico, no tiene ninguna trascendencia. Ningún efecto vinculante.



El artículo 190 de la Constitución reza que para la segunda vuelta “será declarado Presidente quien obtenga el mayor número de votos”, independiente del voto en blanco.



A esto se suma el artículo 258, que en su parágrafo establece: “Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría”.



En otras palabras, la elección solo debe repetirse con otros candidatos cuando el voto en blanco les gana a todos los aspirantes en la primera vuelta. Para segunda no vale.

No modifica la elección

De manera que cualquiera que sea el volumen de la votación en blanco, en la segunda vuelta, esta solo tendrá una significación política.



Y más que una protesta, parece que una mayor votación en blanco esta vez podría beneficiar más a Duque, según lo ha advertido el propio Gustavo Petro.



El voto en blanco “solo es un voto por Uribe/Duque”, afirmó el candidato de Colombia Humana.



Petro aseguró que si Fajardo, Robledo, Mockus o De la Calle hubieran sido los candidatos de segunda vuelta contra Uribe/Duque, “no lo dudo un segundo, voto por ellos”.



“Si tres millones de colombianos votan en blanco, eligen a Duque. Duque gana con sus votos y con los votos en blanco”, escribió Petro en su cuenta de Twitter.

Duque, por su parte, dijo que respeta la decisión de Fajardo. Manifestó que si bien respeta esa decisión, seguirá recorriendo el país y hablando con seguidores del excandidato.



Los dos excandidatos presidenciales, que se perfilaban como opciones de centro, argumentaron que su decisión de votar en blanco está motivada porque no se sienten identificados con ninguno de los dos aspirantes que pasaron a la segunda vuelta.

Lo que dijeron

“En la campaña dije una y otra vez que ni Duque ni Petro, y no lo hice como una artimaña estratégica. Lo dije porque pienso que ninguno de los dos representa lo que nosotros queremos para Colombia: un país unido en medio de las diferencias que lo enriquecen”, precisó Fajardo.



De la Calle, por su parte, dijo: “Ninguna de las dos vías que se abren a los electores me parece óptima. Votar en blanco es simplemente una decisión coherente con mis afirmaciones anteriores”.



Para tratar de contrarrestar la fuerza que podría tener el voto en blando en la final presidencial, el magistrado Armando Novoa, del Consejo Nacional Electoral (CNE), propuso eliminar esa casilla del tarjetón para segunda vuelta, pero su petición no fue acogida.



Novoa representa a los sectores de izquierda en el tribunal electoral.



Aunque el voto en blanco ha sido protagonista en algunas elecciones locales, jamás había tenido el protagonismo que podría cobrar en estas elecciones, cuando el comportamiento de los electores está mostrando muchas novedades. Muchas cosas inéditas.



