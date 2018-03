¿Qué ofrecen los candidatos de las consultas interpartidistas?

Iván Duque

¿Qué lo hace diferente de los otros dos candidatos?

“Tengo respeto por el doctor Ordóñez y la doctora Marta Lucía, y más que referirme a ellos, me he dedicado a hablar de nuestra propuesta. Pertenezco al 73 por ciento de colombianos menores de 45 años que queremos gobernar para todos y con todos, pasando la página de la vieja política”.



¿Cuál es su principal apuesta para ganar la consulta?

“Tenemos una agenda de legalidad, en la que le decimos al delincuente ‘el que la hace la paga’; de emprendimiento, para activar el crecimiento económico con un Estado que reduzca evasión y permita bajar impuestos, y de equidad con reformas profundas a la educación y la salud”.



¿Teme que otros partidos afecten los resultados?

“Siempre hay riesgos, pero estoy seguro de que triunfará la buena fe y el respaldo de una ciudadanía que quiere derrotar el crimen, que quiere un país de emprendimiento y de una agenda social ambiciosa que nos permita reducir la brecha entre los ricos y los pobres”.



¿Qué papel jugaría en su gobierno Álvaro Uribe?

“El presidente Uribe ha hecho mucho por nuestro país y su experiencia y liderazgo son muy valiosos. Quiero ser presidente de Colombia y que él, desde el Congreso, lidere la bancada de gobierno para sacar adelante la agenda de reformas que queremos para nuestro país”.



¿Por qué la gente debe votar por usted en la consulta?



“Porque tenemos una propuesta de centro para unir a Colombia pensando hacia el futuro. Somos la alternativa frente a la política del odio, de la impunidad, de la asfixia tributaria, del populismo, y somos una opción de futuro lejana a los debates de izquierda y derecha”.

Marta Lucía Ramírez

¿Qué lo hace diferente de los otros dos candidatos?



“Me hace diferente de los otros dos candidatos a esta consulta interpartidista la experiencia que tengo. Soy la más preparada para tomar las riendas del país. He demostrado resultados en los sectores público y privado. No llego a esta aspiración presidencial improvisando”.



¿Cuál es su principal apuesta para ganar la consulta?



“Liderar no solo un cambio en el Estado, sino una transformación social. Estamos convencidos de que es posible un país donde primen méritos y no palancas, con empleos de calidad y salud digna. El futuro dependerá del esfuerzo y de que no tengamos un gobierno secuestrado por la corrupción”.



¿Teme que otros partidos afecten los resultados?



“No. La democracia es uno de nuestros mayores patrimonios como sociedad; por ende, no hay que tenerles miedo a los votos. Desde ya anuncio que una vez gane la consulta interpartidista ampliaré la coalición para que tengan cabida nuevas personas valiosas para este país”.



¿Qué papel jugaría en su gobierno Álvaro Uribe?



“En estas elecciones yo seré elegida como la presidenta de Colombia y espero contar con el consejo permanente del presidente Álvaro Uribe Vélez, que, sin duda, es una persona que ha demostrado un gran amor por Colombia y una capacidad inagotable de trabajo”.



¿Por qué la gente debe votar por usted en la consulta?



“Porque me duelen los problemas de los colombianos y tengo claro cómo empezar a resolverlos. Estoy preparada para poner la casa en orden. Tengo palabra de mujer, y la cumplo. No tengo apellidos, ni padrinos, ni jefes políticos, tengo el resultado de un trabajo arduo y sin descanso”.

Alejandro Ordóñez

¿Qué lo hace diferente de los otros dos candidatos?



“Que realmente soy de derecha y estoy decidido a impedir que Colombia caiga en las manos de la izquierda y nos conviertan en otra Venezuela. Ellos se declaran de centro o de ‘extremo centro’, y esa tibieza solo permitirá, a futuro, que Colombia caiga en el socialismo del siglo XXI”.



¿Cuál es su principal apuesta para ganar la consulta?



“Que la derecha me apoye como su auténtico candidato. Que la Colombia creyente, la silenciosa, la que no hace aspaviento de sus decisiones políticas, nos dé la victoria. Esos ciudadanos se van a sumar a otros sectores y a todos los colombianos hastiados de la impunidad y la falta de autoridad”.



¿Teme que otros partidos afecten los resultados?



“Es una consulta popular y el único temor debe ser que los ciudadanos no participen. La buena democracia, en la que yo creo, no se hace con estrategias, trampas o prohibiciones. Mi llamado es a que todos los colombianos se expresen en las urnas, sin importar partidos, jefes políticos o directrices”.



¿Qué papel jugaría en su gobierno Álvaro Uribe?



“Un papel muy importante. El presidente Álvaro Uribe rescató a Colombia de las manos del terrorismo y ahora que Santos le obsequió nuestra patria a las Farc, él será el compañero ideal de batalla. Siempre ha sido un orgullo estar a su lado, y jugará un papel fundamental en mi gobierno”.



¿Por qué la gente debe votar por usted en la consulta?



“Porque digo lo que pienso y hago lo que digo. Soy el único que ha enfrentado realmente a la izquierda, que pretende convertirnos en Venezuela, al ilegítimo acuerdo entre Santos y las Farc y ha luchado contra la corrupción. Soy el único candidato que defiende la vida y la familia”.



