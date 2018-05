Financiación y control de corrupción, temas del debate sobre salud

Sin grandes sorpresas y sin salirse de un libreto ya conocido, los cuatro candidatos que asistieron al debate de este miércoles de la Andi, EL TIEMPO y La W, dieron a conocer sus propuestas para superar la crisis de la salud.



En general, todos proponen ajustes del sistema actual, sin cambios estructurales que vayan más allá de modificaciones del modelo de atención basados esencialmente en prevención, búsqueda de nuevas fuentes de financiación, control de la evasión y la corrupción y pago de las deudas que tienen al sector al borde del colapso.

Ninguno propuso la eliminación de las EPS, aunque todos coincidieron en depurarlas, eliminar a las que no sirven y darles un papel mayor de aseguradoras. Las propuestas contaron con matices entre cada uno de los candidatos.



El punto más llamativo lo presentó Germán Vargas Lleras al considerar que la desfinanciación del sector empieza por un desequilibrio, teniendo como base el 7,4 por ciento del producto interno bruto (PIB) que dedica hoy el país y no alcanza para garantizar una cobertura universal de calidad. Por eso plantea elevar esta proporción hasta el 9 por ciento a partir de recursos del presupuesto nacional y de fuentes privadas.



Sergio Fajardo hizo énfasis en una lucha frontal contra la corrupción y propuso fortalecer los modelos de prevención. Humberto de la Calle relató una anécdota en la que un médico le expresó que el proceso de paz había salvado más vidas que las que se salvan en los hospitales. Y fue enfático en decir que la sostenibilidad de los sistemas sanitarios se desprende de la consolidación de un país en paz.



Iván Duque afirmó que gran parte de la desfinanciación del sistema tiene como base la informalidad laboral, que ha impedido fortalecer el régimen contributivo para que el régimen subsidiado represente una proporción menor, tal como se propuso en la Ley 100. Por tal razón plantea formalizar el mayor número de empleados.



Un tema crucial, como la puesta en marcha de la ley estatutaria –que elevó a la salud a nivel de derecho fundamental y define las reglas de un pacto social en este campo–, tuvo un trato marginal por parte de los candidatos. Todos la reglamentarían, aunque no dijeron cómo.



SALUD