Las apuestas para elegir al candidato de coalición del ‘No’

Los colombianos elegirán este domingo en la consulta entre Iván Duque, Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez no solo al candidato presidencial de la coalición del ‘No’, sino a la que será una de las cartas más fuertes para las elecciones presidenciales.

Incluso, algunos aseguran que esta coalición tiene un pie en segunda vuelta.



Esta coalición que conforman el uribismo con los sectores conservadores de Marta Lucía Ramírez y Alejandro Ordóñez, junto a otras expresiones, fue la que derrotó al gobierno del presidente Juan Manuel Santos y sus aliados en el plebiscito convocado para aprobar el acuerdo de paz con las Farc, en octubre del 2016.



El uribismo apuesta con Iván Duque. De los tres, el más joven, aunque la figura de Álvaro Uribe, su gran protector y hombre de sobrada experiencia en el manejo de lo público, parece desvirtuar dudas sobre su fortaleza.



Duque es un fuerte crítico de las políticas económicas de Santos y ha propuesto cosas como la reducción de impuestos. En seguridad, adoptó muchas de las tesis que Uribe ejecutó como Presidente. No en vano uno de sus principios esbozados en su programa de gobierno es “libertad y orden”.



Marta Lucía Ramírez decidió inscribirse por firmas, aunque tiene el respaldo del expresidente Andrés Pastrana y figuras del conservatismo como Camilo Gómez y Fernando Araújo.



Ramírez fue ministra de Defensa de Uribe, pero también de Comercio Exterior los cuatro años del gobierno de Andrés Pastrana. Se atribuye conocimiento en el manejo de la economía y la seguridad por su experiencia.



Alejandro Ordóñez también se ha querido distanciar de los partidos tradicionales y su capital son los sectores religiosos y las bases conservadoras.



El exprocurador es radical en sus propuestas de defensa de la familia, de la fe, en contra de los derechos de las minorías sexuales y un crítico feroz del acuerdo con las Farc, tema sobre el cual tiene unos llamados “inamovibles”



Entre los tres hay diferencias, pero también coincidencias de talante conservador.



La coalición, por su propio peso, plantea un modelo de país diferente al que se ha vivido con el gobierno de Juan Manuel Santos, no solo en el frente de la paz, sino en otros campos como el económico y las relaciones exteriores. No por nada los tres candidatos, con Álvaro Uribe, son los más radicales opositores del actual gobierno.

Lo que proponen los candidatos

Iván Duque Márquez

Seguridad

Su idea es articular un sistema de denuncias y seguimiento fortalecido con herramientas de ‘big data’ y sistemas de monitoreo de última generación. Esto irá de la mano con mayor inversión en inteligencia militar y la reactivación de la red de cooperantes.



Educación

Propone ampliar el programa Ser Pilo Paga en materia de educación superior. Además, planea construir y concesionar 1.000 jardines infantiles “de alta calidad”, donde se pondrá en funcionamiento la jornada única.



Economía

Plantea bajar los impuestos para quienes generen empleo. Considera que se puede pensar en una reducción del IVA “siempre y cuando se logre disminuir la evasión en un 50 por ciento de aquí a 2022”.



Corrupción

“Crearemos un sistema de extinción de dominio exprés, para recuperar lo que se roben (...) y acabaremos con los carteles únicos de proponentes”, menciona la propuesta de Duque.

Marta Lucía Ramírez

Seguridad

Propone hacer una reingeniería a la Policía y a los organismos de inteligencia “para que puedan enfrentar los desafíos que implica un nuevo modelo de criminalidad”. Esta tarea será apoyada por la creación de una fuerza de tarea conjunta con la Fiscalía.



Educación

En materia de educación superior su idea es darle continuidad al programa Ser Pilo Paga, así como redirigir buena parte del presupuesto en este rubro a la “actualización y formación de los maestros”.



Economía

Propone una reforma tributaria: que sean más los que paguen impuestos pero con menor carga tributaria, una reforma de la Dian para luchar contra la evasión y amnistía para quienes no han declarado.



Corrupción

Se compromete a impulsar reformas que levanten la reserva en la contratación y permitan la confiscación de los bienes a los funcionarios condenados.

Alejandro Ordóñez

Seguridad

Para mejorar la seguridad, primero se debe fortalecer todo el sistema judicial.

De eso está convencido el exprocurador Alejandro Ordóñez, para quien “la meta es lograr que nuevamente el bandido le tema a la autoridad”.



Educación

La propuesta de Ordóñez se basa en adecuar el sistema educativo a las necesidades del mercado. “Eso implica incentivar la generación de carreras profesionales basadas en la realidad y las necesidades del mercado”.



Economía

Buscará bajar los impuestos y simplificar el método de pago para así “generar mayor recaudo y mayor inversión”. Plantea reducir del 33 al 30 por ciento el impuesto de renta y bajar el IVA del 19 al 16 por ciento.



Corrupción

Para combatir este flagelo, propone que los corruptos no tengan ningún tipo de beneficio judicial, que se extingan sus bienes y que pierdan el derecho a pensión en caso de gozar de este.



POLÍTICA

redaccionpolitica@eltiempo.com.co