‘Pacto por Colombia se iniciará con varias reformas': Iván Duque

Este hombre de 41 años se perfila hoy, según las encuestas, como el más opcionado para llegar a la Presidencia de la República en la segunda vuelta. Iván Duque, el candidato del Centro Democrático, aseguró que si gana las elecciones pondrá en marcha desde el primer día de su gobierno un ‘Pacto por Colombia’, al que piensa invitar a sectores políticos, sociales y a empresarios. Ese pacto tendrá como agenda unas áreas puntuales, como explica a continuación.

Quedan solo ocho días para la primera vuelta. ¿Cuál es su balance de este debate presidencial?

Me siento muy contento de una campaña larga donde nos hemos ganado el cariño y el respaldo del pueblo colombiano. Hace más de dos años empecé una campaña de ideas y propuestas y logramos ganar la nominación en el Centro Democrático; luego la Gran Consulta por Colombia y ahora trabajamos con humildad y dedicación para ganar el 27 de mayo.



¿Se siente listo y seguro para ganar en primera vuelta, como dice un comercial suyo de campaña?



Estamos trabajando con humildad y mucha dedicación para seguir en esta semana creciendo el respaldo de la ciudadanía. Quiero ser el presidente que una al país en torno a una visión de futuro.

Si hay segunda vuelta, ¿con quién cree que va a enfrentarse?



Yo no planeo mi trabajo político según cálculos de quienes son mis rivales. A mí lo que me motiva es el trabajo propio y ganar cada día más respaldo de la ciudadanía. Mi actitud es trabajar para transmitir nuestras propuestas con afecto, más que quedarme en cálculos electorales.



¿Se le podrían complicar las cosas para su elección en segunda vuelta?



Yo quiero ser el Presidente que una al país en torno a una visión de legalidad y emprendimiento, que cree equidad y derrote la pobreza. Colombia necesita una visión de esperanza y no de odio de clases, una visión que expanda la clase media y cierre las brechas entre ricos y pobres. Esa es nuestra visión y seguiremos trabajando con humildad para lograr el objetivo.



¿Teme que después de que se conozcan los resultados de las elecciones el país siga polarizado?



Tenemos que pensar en el presente y en el futuro del país reconociendo que puede haber diferencias, pero que son más las cosas que nos unen. Quiero liderar el Pacto por Colombia para que nos unamos en una agenda de país de largo plazo.



¿Cree que esta elección deja un país agitado por la lucha de clases como no se había visto?



Es lamentable que existan voces incitando al odio de clases con el mismo libreto que emplearon en Venezuela en los amaneceres del chavismo. La propuesta nuestra es de esperanza, de consensos, de fortalecer los vínculos entre empleadores y trabajadores y de construir justicia social en una economía de mercado con sentido solidario.



¿Qué ha hecho la diferencia en usted y en su campaña para que todas las encuestas lo tengan en el primer lugar?



Trabajar con humildad, sin ataques personales y concentrado en las propuestas y las ideas que queremos para el futuro de nuestro país. Esta ha sido una campaña de una nueva generación que quiere un mejor país.



Después de más de un año de campaña y de recorrer todo el territorio colombiano, ¿qué perfil de país quiere construir en su gobierno?



Un país de legalidad donde la premisa para cualquier criminal sea: El que la hace la paga. Un país con una justicia creíble, eficiente y moderna.

Un país de justicia social donde derrotemos la pobreza extrema y expandamos la clase media en un ambiente de emprendimiento y de garantizar que la salud y la educación esté basada en cobertura y calidad. Además, quiero ser el Presidente que una a los colombianos. Quiero un gobierno para todos.



¿Podría enlistar esas primeras decisiones que ha madurado y que tiene listas como prioridades para implementar como Presidente?



Quiero lanzar desde el primer día un pacto por Colombia que se base en una agenda de país con las reformas fiscal, de salud, en educación, pensión y justicia. Ese pacto debe ser entre los sectores políticos, sociales y económicos pensando en el futuro de Colombia.



Usted conoce el Congreso. El uribismo no tiene mayoría. ¿Con quién o con qué partidos estaría dispuesto a armar una coalición para sacar adelante las reformas?

Tenemos una gran afinidad con el Partido Conservador y con otras fuerzas políticas. Una agenda de reformas debe ser la base para un Acuerdo Nacional que genere confianza y respaldo ciudadano. Soy persona de consensos y quiero darle ese camino al país.



¿Ha pensado en una agenda legislativa de prioridades para someter al Congreso?



La reforma fiscal para eliminar gastos innecesarios, generar ahorro, luchar contra la evasión, bajar impuestos, dinamizar la inversión y generar empleos permanentes, es una prioridad para poner la economía a crecer por encima del 5 %. Desde luego, la reforma de la salud y la educación también hacen parte de la agenda de prioridades.



Ahora más cerca de la decisión de las urnas, ¿puede precisar qué reformas le hará al acuerdo de paz con las Farc?



Creo que la idea es corregir por el bien del país y hacerlo con una premisa: darle todas las garantías a la base guerrillera que genuinamente se ha desmovilizado, desarmado y reinsertado. Dicho esto, es clave que hacia adelante se deje claro que el narcotráfico no es un delito conexo al delito político y, por ende, no es amnistiable.



Esto evita que siga siendo el combustible del terrorismo y que se puede atenuar si es para “financiar, promover y ocultar la rebelión”. Adicionalmente, la erradicación y la sustitución deben ser obligatorias y no voluntarias.



Armas escondidas y dineros escondidos deben significar que los cabecillas pierdan los beneficios y debemos asegurar que exista verdadera reparación, justicia proporcional y efectiva y se conozca toda la verdad con aceptación de responsabilidades.



Si es elegido Presidente y encuentra las cosas con el Eln como están hoy, ¿sigue con esas negociaciones? ¿Las cancela? ¿Modifica el itinerario?



No me gusta la negociación en medio de la violencia. Es una burla hablar de paz en un lugar y practicar terrorismo al mismo tiempo. Si el Eln quiere desmovilización, desarme y reinserción, se debe concentrar previamente con supervisión internacional, debe suspender todas las actividades criminales, debe ajustarse a tiempos perentorios y puede haber reducción de penas, pero no la ausencia de ellas. Si esto no lo aceptan se procederá con toda la firmeza del Estado.



Este domingo, seguramente, Nicolás Maduro será elegido presidente de Venezuela. Si usted es elegido mandatario de los colombianos, ¿qué tipo de relación va a tener con Caracas?

Maduro es un dictador que ha destruido a Venezuela. Colombia no puede aceptar los resultados de unas elecciones convocadas para perpetuar ese régimen. Espero con otros jefes de Estado contribuir a una solución diplomática que facilite elecciones libres en Venezuela y que permita la libertad de los presos políticos y el restablecimiento del orden económico, político y social.



En la región no se ve mucho entusiasmo con el presidente de EE. UU., Donald Trump, pero Colombia es un aliado natural de Washington. ¿Su gobierno trataría de cambiar la agenda? ¿Qué aspectos privilegiaría?

Tendremos las mejores relaciones con los EE. UU. manteniendo el enfoque bipartidista que ha sido tan valioso para Colombia, y espero avanzar en una agenda comercial que abra oportunidades para el país y estrechar los lazos de cooperación en materia de seguridad, ciencia, tecnología e inversión.



Sin el expresidente Uribe usted no habría llegado tan cerca del poder.¿Definitivamente será un hombre influyente en su gobierno?

Yo seré el Presidente y él será el líder de la bancada de gobierno en el Senado para ayudarnos a sacar adelante nuestra agenda de gobierno. Ese trabajo en equipo le sirve mucho a Colombia.



Desde la izquierda han estado denunciando un supuesto fraude electoral. ¿Ve en la pretensión de contendores suyos de desconocer el resultado electoral?

Las autoridades electorales deben garantizar toda la transparencia y ausencia de dudas en el proceso de votación y procesamiento de datos.



Estas elecciones demandan estándares mucho más exigentes de calidad para dar plenas garantías a todos.



¿Le llegó la hora a Iván Duque de ser Presidente?

Quiero, con la ayuda de Dios y el respaldo de los colombianos, ser el Presidente de una nueva generación a la que le llegó la hora de transformar a Colombia.



