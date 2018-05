‘Iniciaremos un acuerdo sobre lo fundamental': Gustavo Petro

El 13 de julio de 2017 se inscribió el comité que recogió más de 846.000 firmas para respaldar la candidatura de Gustavo Petro. Entre polémicas, porque en ese momento estaba a la expectativa de un fallo del Consejo de Estado por una inhabilidad de 15 años para ejercer cargos públicos, el exalcalde de Bogotá inició su campaña.



Llenando plazas públicas en todo el país, Petro encaminó su candidatura y, a una semana de la primera vuelta, casi todas las encuestas lo ubican en el segundo lugar en la intención de voto.

El candidato respondió a un cuestionario de EL TIEMPO en el que habló de su pasado en el M-19, de sus propuestas sobre pensiones y cómo haría el tránsito hacia energías renovables.



¿Qué aprendió de su tiempo en el M-19? ¿Se arrepiente de algo que haya hecho en esa época?



Aprendí a luchar por la democracia y la justicia social. Me arrepiento de no haber tenido mayor capacidad intelectual para desarrollar en ese momento más a profundidad las discusiones a favor de la paz.

Cuéntele al país tres propuestas concretas de infraestructura que llevará a cabo su gobierno...



Construcción de vías terciarias que mejoren la comercialización de los productos de la economía rural fortalecida con diversificación, agroindustria y bioeconomía y que hagan sostenible la sustitución de cultivos de uso ilícito.

El tren de carga y de pasajeros que conectará a Santa Marta, Barraquilla y Cartagena y buscar alternativas jurídicas para la operación y fortalecimiento del ferrocarril del Pacífico FACEBOOK

Mejorar la navegabilidad del río Meta para conectar la Orinoquia con el centro del país.



¿Qué papel juega la comunidad LGBTI en su campaña?



En la campaña, en el gobierno de Bogotá Humana y en la Colombia Humana fueron y serán garantizados los derechos de la comunidad LGBTI y su participación en los espacios de gobierno y en todos los espacios sociales.



¿Qué haría con el proceso de paz con el Eln? ¿Qué le exigiría a esa guerrilla para continuar los diálogos de paz?



Si llegamos a ser gobierno iniciamos el proceso de un acuerdo sobre lo fundamental alrededor de las reformas democráticas que necesita la sociedad colombiana para vivir en paz.



Al Eln no le quedarían sino dos opciones: ingresar, dejando las armas, a hacer parte de ese acuerdo o seguir en los campos de batalla. En este último caso, ya no estaría siguiendo los caminos políticos de Camilo Torres, sino que habría abrazado los caminos de Pablo Escobar y, como tal, serían combatidos por el Estado.



¿Cuál ha sido el principal problema de la implementación del acuerdo de paz con las Farc y cómo lo solucionaría?



El primer problema ha sido la resistencia de una parte importante de nuestra sociedad a asumir una actitud de reconciliación y la tendencia de actores políticos como el Centro Democrático de mantener el país en guerra, sin tener en cuenta el costo en vidas humanas. Eso ha llevado a obstáculos en la puesta en marcha de puntos claves del acuerdo.



El Gobierno no ha cumplido con la celeridad requerida sus compromisos en la implementación de los acuerdos en lo relacionado con la incorporación a la vida civil de los exguerrilleros para construir confianza en el proceso y con la garantía de los derechos de las víctimas.



También ha habido debilidad en enfrentar el paramilitarismo y las estructuras criminales, incluidas las llamadas disidencias, que continúan creando condiciones de violencia para los habitantes del área rural.



¿Continuará la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito o impulsará la erradicación forzada?



No habrá más erradicación forzada, y mucho menos aspersiones. Vamos a recuperar el sentido inicial del programa nacional integral de sustitución de cultivos con programas integrales, con participación de las comunidades y organizaciones, con opciones reales de comercialización, con vías terciarias y con presencia del Estado.



¿Cómo piensa hacer el tránsito del petróleo y la minería a energías limpias?



Hay que partir del hecho de que el país tiene reservas de petróleo para pocos años y que alternativas como el fracking no son viables por sus efectos ambientales y en especial sobre las fuentes de agua. Entidades han reconocido el potencial de las energías renovables, pero ha faltado voluntad política. Por tanto, nuestro gobierno acelerará esa transición.



¿Cuánto tardaría?



Las etapas serían, primero, seleccionar los sitios de mayor potencial solar o eólico y las fuentes y tecnologías con menores costos de operación. Segundo, invitar a empresas privadas a construir dos a tres paneles solares en parques comunales y en techos de la Costa Caribe, que provean energía para el transporte en las ciudades.



Tercero, buscar que cada hogar genere un kilovatio solar en La Guajira u otra zona de alto potencial. Cuarto, impulsar en la zona andina pequeñas centrales hidroeléctricas en donde haya potencial para remplazar los megaproyectos y sus negativos impactos. Impulsar el uso de la biomasa en otras regiones en donde su potencial lo amerite.



Quinto, restringir paulatinamente el consumo de diésel para mejorar el aire en más ciudades al incentivar el transporte con gas natural o eléctrico, acompañado de créditos blandos. Sexto, Ecopetrol creará el instituto de tecnologías en energías convencionales y no convencionales para generar saber e impulsar la creación de proyectos e industrias con base en la innovación de aporte nacional con alianzas internacionales.



Usted habla de convocar una constituyente, pero va a tener las mayorías del Congreso en contra...



Creo que va a haber mayorías en el Congreso a favor de un acuerdo sobre lo fundamental y creo que esas mayorías no van a ser de corto plazo, sino que van a integrar, como sucedió en Chile, un gran acuerdo de concertación democrática que permita construir mayorías no solo en el Congreso sino en la sociedad colombiana por varios periodos presidenciales, con candidaturas de diferentes partidos integrantes de esa concertación.



En ese marco se debe construir el acuerdo sobre los temas que podrían ser decididos en una asamblea constituyente.



¿Qué diferencia hay entre expropiación y lo que está proponiendo sobre las tierras improductivas?



Expropiar es una figura constitucional que consiste en que el Estado obtiene tierra para fines de utilidad pública o interés social previo el pago del valor comercial del terreno. Lo que propongo es elevar lo que se paga por impuesto predial para que se vuelva costoso poseer grandes extensiones de tierra donde no se producen alimentos, por ejemplo. Esto hace que el propietario o le dé uso a la tierra o la ponga en el mercado. Si se apoya a los campesinos, ellos podrán comprar esas tierras o asociarse para producirla.



En materia pensional, ¿qué está proponiéndole al país?



Nuestra propuesta se dirige a proteger las personas que ganan hasta cuatro salarios mínimos que en el sistema privado no van a obtener una pensión digna. Por encima de ese monto las personas podrán optar por un sistema de ahorro con capitalización que hará que los fondos privados ofrezcan mejores condiciones, con comisiones y costos ocultos menores.



En Colpensiones existe un sistema de solidaridad donde las generaciones que hoy trabajan financian a los mayores, que hay que reforzar. Al ampliar la base de cotizantes mejorará la estructura financiera de Colpensiones y se podrá incluso cubrir una pensión mínima para las personas mayores que no lograron alcanzar una pensión o recursos para subsistir. Ese límite, además, resolverá el problema de las pensiones altas e inequitativas.



¿Cómo financiará la educación superior?

​

La ampliación de cobertura en educación pública superior tendrá tres fuentes de financiamiento: primero, el reordenamiento del gasto público; segundo, la eliminación de exenciones y beneficios tributarios injustificados, y el aumento de impuestos a los grandes capitales, en una reforma tributaria; y tercero, la reorientación en las FF. MM. y Policía de las funciones de formación y capacitación para fomentar la educación superior y la profesionalización de sus miembros.



¿Por qué cree que su candidatura genera temores a los grandes empresarios del país?

La semana pasada hubo una productiva reunión con el Consejo Gremial Nacional y ha habido otras con fondos de inversión, calificadoras internacionales y con el Fondo Monetario Internacional.



En todas ellas se ha construido un clima de confianza acerca de la estabilidad de la política monetaria y la autonomía del Banco de la República, el manejo de la regla fiscal y una mejor comprensión de la urgente necesidad de preparar al país para el agotamiento del petróleo con más agroindustria, metalmecánica, servicios inteligentes y turismo. La economía productiva que proponemos será 20 por ciento estatal y 80 por ciento de iniciativa privada.



Hay quienes dicen que usted es un candidato populista...



Como lo han mostrado varios académicos, hay varias definiciones de populismo y en la campaña se ha usado con un sentido estigmatizador. Nuestra campaña apuesta por una dimensión progresista con mayor democracia, que da respuestas concretas a las condiciones de desigualdad y voz a los grupos sociales que siempre han sido excluidos. Si eso se entiende, no le doy mucha importancia a cómo se le llame.



El populismo, tal y como parece perfilarse en su dimensión progresista, parece ser lo opuesto al neoliberalismo, entendido como la forma agresiva en que el capitalismo se desarrolla hoy. El populismo es rechazado por los neoliberales y por quienes queriendo el cambio no se animan a dar los pasos para que tengan lugar.



Usted habla de reemplazar el petróleo por la agroindustria, pero, mientras tanto, ¿de dónde saldrá la plata para financiar el Estado?



Primero estamos hablando de una transición energética y de reconocer que el petróleo se va a acabar. Hay que asegurar el abastecimiento propio y utilizar los ingresos del petróleo para transformar y fortalecer la economía, como no hicieron los anteriores gobiernos con la bonanza. Además, hay que dejar de pensar en que el petróleo produce grandes ingresos, eso no es tan cierto hoy debido a la caída internacional de los precios del petróleo.



El aguacate en un símbolo que representa la diversidad de productos que puede producir nuestro país.



Si pasa a segunda vuelta, ¿buscaría una alianza con De la Calle y con Fajardo?

​

He sido el candidato de las fuerzas progresistas que más ha insistido en una alianza amplia, insistí en un acuerdo para participar en la consulta del 11 de marzo y seguiré insistiendo en esa alianza.

¿Y a qué se va a dedicar si no es presidente?

Voy a ser presidente de Colombia.



