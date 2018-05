Germán Vargas Lleras y sus siete ideas para llegar a la Casa de Nariño

Materia Tributaria

Propone una reforma tributaria para reducir el impuesto sobre la renta al 30 por ciento para los negocios, depreciación en dos años del costo total de las inversiones en bienes de capital, eliminación de la renta presuntiva y que el 4x1000 sea recuperable como una retención en el impuesto sobre la renta.

EPS

Propone reformar las EPS, que "deberán garantizar que todos sus afiliados y beneficiarios tengan una consulta anual de prevención y evaluación en salud". Según Vargas, esta revisión es necesaria porque la cartera morosa del Estado con las EPS e IPS supera los 6 billones de pesos.

Pensiones

Vargas dice que eliminará la competencia entre el régimen privado y el público, para crear un solo régimen contributivo para que el Estado focalice los subsidios en la población de menor ingreso. Propone también aumentar la cobertura del programa Colombia Mayor en 200.000 cupos el primer año de gobierno.

Implementación de la paz

"Creo en el avance del país sobre el proceso de paz. En su momento advertí sobre lo que me inquietaba y fue resuelto", dijo. También ha dicho que revisará algunos puntos, como la sustitución voluntaria. En cuanto al Eln, dijo que no continuará los diálogos si esa guerrilla no muestra voluntad de paz.

Infraestructura

Propone implementar 10 proyectos emblemáticos. Seis vías: Puente Arimena-Puerto Carreño, Quibdó-Medellín/Pereira, Quibdó-Nuquí, Bogotá-Villavicencio, Santuario-Ruta del Sol II, Villeta- Guaduas. Tres proyectos en aeropuertos (del Café y El Dorado) y otro para conseguir la navegabilidad del río Meta.

Venezuela

Quiere aumentar los puestos de control en la frontera y renovar el armamento estratégico para la protección de la "integridad territorial colombiana y fortalecer el trabajo de identificación y caracterización". En cuanto a Maduro, ha dicho que no reconocerá ese gobierno porque es una dictadura.

Corrupción

Propone crear la jurisdicción de extinción de dominio, con el fin de "recuperar el patrimonio público apropiado por los corruptos", y un sistema unificado de las declaraciones rentas gestionado por la Contraloría para "realizar un control efectivo de los bienes y recursos de los funcionarios públicos”.



