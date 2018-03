‘Petro polariza, yo busco el consenso’: Carlos Caicedo

En diálogo con EL TIEMPO, el candidato presidencial de Fuerza Ciudadana, Carlos Caicedo, quien competirá este domingo con Gustavo Petro por el tiquete a la primera vuelta, afirmó que “una gran parte de los ciudadanos” reconoce que el modelo de derecha “fracasó” y que por eso está buscando otras opciones.Este diario le formuló las mismas preguntas de Caicedo a Petro, pero el candidato de Colombia Humana no respondió.

¿Cuál es su propuesta para los colombianos?

Un gobierno que escuche a los ciudadanos y oriente sus políticas a partir de consensos dejando atrás la polarización. Podemos generar empleos nuevos con mejores salarios. Vamos a reformar el sistema tributario para que sea equitativo. A invertir en ciencia y tecnología para la innovación. Crearemos el nuevo sistema de salud con cobertura universal gratuita y de calidad. Reformaremos la educación pública para formar a los jóvenes sin cobrarles y el sistema de educación preescolar lo ampliaremos a todos los niños.



¿Cree que esta consulta será un adelanto de la primera vuelta presidencial?



La consulta define la mejor opción para enfrentar al viejo modelo clientelista y corrupto que representan Uribe y Vargas Lleras. Permite escoger también entre el modelo confrontacional que ofrece Petro y el modelo consensual y tranquilo que ofrezco yo.



¿Qué tanto terreno ha ganado en Colombia la centroizquierda que ustedes dos representan?



Una gran parte de los ciudadanos ya reconoce que el modelo actual de la derecha fracasó y que es necesario buscar nuevas opciones para el desarrollo. Por eso hemos avanzado mucho los socialdemócratas, el centro, la izquierda y los movimiento ciudadanos. Hemos crecido tanto que ya somos opción de poder y por primera vez el país podrá escoger entre el modelo del pasado y un nuevo modelo de país.



¿El país está preparado para un gobierno de centroizquierda?



El país está preparado para un gobierno socialdemócrata serio que haga realidad las reformas, respetando los derechos de todos. El peligro no está en elegir un gobierno de cambio, de centroizquierda, sino en sucumbir a opciones populistas o autoritarias. El peligro es elegir el populismo, sea de derecha o de izquierda. El peligro está en elegir el autoritarismo, sea de derecha o de izquierda. Y el mayor peligro es elegir un populista autoritario.



¿Qué lo acerca a Petro y en qué definitivamente no está de acuerdo con él?



Tenemos coincidencias en la necesidad de cambiar el modelo de país, pero nos alejan las formas de hacerlo, la forma de gobierno, la manera de buscar una Colombia mas justa y equitativa. Petro polariza, yo busco el consenso. Petro se hizo en Bogotá, y yo en la región. Él no se destacó como buen administrador en la alcaldía de Bogotá y yo demostré, en la alcaldía de Santa Marta, ser un buen administrador. Petro se comporta como enemigo del sector privado, yo creo en el sector privado trabajando de la mano con el sector público.



POLÍTICA