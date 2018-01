Pastrana le pone tensión a la escogencia del candidato de la coalición

El expresidente Andrés Pastrana declaró “terminada” su tarea en el proceso de definición del procedimiento para escoger el candidato presidencial de la coalición con el expresidente Álvaro Uribe.



En una carta enviada a Uribe hace pocos minutos, Pastrana propuso dejar en manos de “los dos candidatos seleccionados” (Iván Duque y Marta Lucía Ramírez), la “última palabra”.

Al retirarse del proceso de definir las reglas del juego para escoger el candidato presidencial de unidad, Pastrana insiste en dejar por fuera al exprocurador Alejandro Ordóñez, condición que ni Uribe ni su candidato presidencial, Iván Duque, han aceptado.



La decisión de Pastrana de poner término a su participación en este proceso no quedó bien explicada en su carta a Uribe. En principio, por lo anunciado, se entendería que no tiene previsto reunirse más con Uribe para seguir explorando el camino para escoger el candidato único.



Pastrana recordó que en la cumbre del pasado sábado en Barranquilla, con Uribe, Marta Lucía Ramírez e Iván Duque, dejaron una propuesta sobre la mesa.



Esa propuesta, que excluye a Ordóñez del proceso, no fue plenamente aceptada ni por Uribe ni por Duque a juzgar por los trinos que estos últimos han publicado, en el sentido de que “la mejor coalición es en la que estén todos”, que sea “incluyente”.



Pastrana y Marta Lucía aceptaron ese día ir a una consulta abierta para escoger el candidato en las urnas, pero con condiciones como que Ramírez sea invitada a participar en los encuentros de campaña con los uribistas y que las preguntas de la consulta impliquen los dos nombres en igualdad de condiciones.



La pregunta sugerida por Pastrana y Marta Lucía, para la consulta, sería de este tipo:

Marta Lucía Presidenta-Iván Duque Vicepresidente

Iván Duque Presidente- Marta Lucía Vicepresidenta.



Pastrana y Uribe habían dicho que el plazo máximo para definir el procedimiento para escoger el candidato de la coalición debe ser el próximo 20 de enero.



El plazo máximo otorgado por la organización electoral para hacer esa definición será dos días después, el 22 de enero.



POLÍTICA