Partido Verde, Polo y Compromiso le seguirán apostando a la unión

En entrevista con EL TIEMPO, Claudia López y Jorge Robledo ratificaron que, a pesar de las divisiones de cara a la segunda vuelta presidencial, la Coalición Colombia se mantiene y seguirá fortalecida para las elecciones regionales de 2019.

Eso de líder supremo o caudillo no existe aquí’: Claudia López

Después de la primera vuelta, ¿cómo queda la Coalición Colombia?

​

Muy fortalecida. Yo me siento muy orgullosa, porque todos estamos tranquilos, todos de acuerdo en que así lo hiciéramos. Quedó la opción de blanco o Petro y nadie está descalificando esas posiciones. Nuestra prioridad es mantener la Coalición y fortalecerla de cara al 2019 y 2022.

Quedó la opción de blanco o Petro y nadie está descalificando esas posiciones. Nuestra prioridad es mantener la Coalición y fortalecerla de cara al 2019 y 2022 FACEBOOK

TWITTER

¿Por quién va a votar Claudia López en la segunda vuelta?

​

Claudia López no ha decidido su voto, y con Antanas Mockus hemos acordado no anunciar nuestro voto.



¿Quién queda como líder supremo de la Coalición ante el anuncio de Fajardo de no volver a ser candidato?

​

Eso de líder supremo o caudillo no existe aquí. Nosotros invitamos a Sergio Fajardo a que reconsidere su decisión de salirse de la política electoral porque la coalición y el país nos necesita para que sigamos trabajando.



¿Después del triunfo de Fajardo en Bogotá, miran la capital como una opción electoral?

​

Sí. Nuestra candidatura ganó en 33 capitales o municipios principales, quedó de segunda en 408 municipios. En todas esas ciudades la Coalición Colombia va a promover candidaturas en 2019.



Un sector de los ‘verdes’ va a apoyar a Petro, ¿eso los compromete con un eventual gobierno?

​

Los del ‘verde’ que apoyan a Petro dicen que no le están dando un cheque en blanco, hay seis condiciones básicas que le piden para apoyarlo.



¿Cómo va a ser el trabajo para 2019?

​

Cada día trae su afán. Vamos a salir de esta coyuntura de la segunda vuelta, luego tendremos la reorganización de nuestra escuela de innovación política.

‘En el Polo estamos aprendiendo a manejar las diferencias’: Jorge Robledo

Después de la primera vuelta, ¿cómo queda la Coalición Colombia?

​

Queda en una situación muy favorable porque la votación es impresionante, ahí hay un nuevo fenómeno político. La decisión que tomamos esta semana el Polo, los ‘verdes’ y Compromiso Ciudadano es mantenernos en la Coalición Colombia proyectada a 2019.



¿Las posiciones variadas no afectan la estabilidad de la Coalición?

​

No. Ese es un problema que desaparece el 17 de junio. Eso se vuelve pasado, en cambio, lo que está en el futuro es seguir hacia adelante con la Coalición Colombia. La idea es que vamos a actuar como bancada.



¿No dejan huérfanos a los electores de centro?

​

Sergio Fajardo ha dicho que seguirá jugando un papel importante de aquí al 2022. Yo espero que de toda esta polarización al país le llegue una oleada de sensatez.



Los ‘verdes’, a pesar de ir divididos, mantienen un tono amigable, ¿pasó lo mismo en el Polo?

​

Sí. Eso es muy significativo. En el Polo estamos aprendiendo a manejar las diferencias.



¿Cómo explica el fenómeno del voto en blanco en la segunda vuelta?

​

El voto en blanco es tan respetable como cualquier otro voto. Como esta elección se ha vuelto tan agresiva, el voto en blanco se está volviendo como la nueva pena capital. En las elecciones de Francia hubo 4 millones de votos en blanco.

El voto en blanco es tan respetable como cualquier otro voto. Como esta elección se ha vuelto tan agresiva, el voto en blanco se está volviendo como la nueva pena capital FACEBOOK

TWITTER

¿Qué le impidió apoyar a Petro?

​

Hay grandes distancias. Los que optamos por el voto en blanco no confiamos en él por hechos como el de 2014, cuando apoyó a Santos, y no hay relación política sin confianza.



POLÍTICA