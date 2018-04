Respaldo liberal diluyó alianza entre De la Calle y Fajardo

Tras recibir el apoyo mayoritario de la bancada de congresistas de su partido, el candidato liberal, Humberto de la Calle, descartó este miércoles toda posibilidad de realizar una alianza con el aspirante de Coalición Colombia, Sergio Fajardo.

“La incertidumbre jurídica es grande. Confiábamos en que el Consejo Electoral resolviera esto rápidamente (…). Yo creo que no hay espacio para alianzas en este momento”, fueron las palabras de De la Calle para sepultar esa posibilidad, que se había puesto sobre la mesa en los últimos días.



La decisión del candidato liberal cerró un día en el cual el jefe único del liberalismo, César Gaviria, se reunió con los senadores y los representantes a la Cámara elegidos y los convenció de que se la siguieran jugando por el candidato del partido.

“Él (De la Calle) no es un político tradicional, tiene sus métodos, pero sin duda es el mejor candidato presidencial que tiene Colombia actualmente”, les manifestó Gaviria a los senadores liberales durante un desayuno que se extendió por más de tres horas.



El apoyo parlamentario se selló luego de que Gaviria hiciera lo propio con los representantes a la Cámara.



“Nosotros queremos acompañar a De la calle, siempre ha sido nuestro candidato, y no hemos planteado alianzas y mucho menos con Fajardo”, sentenció Alejandro Chacón, representante por Norte de Santander, al oficializar el respaldo de la Cámara.



“Tenemos que salir es a hacerle campaña a Humberto de la Calle sin consideraciones de otro tipo e ir con él hasta el final, hasta la primera vuelta”, expresó el representante ‘rojo’ Juan Carlos Lozada.



Sin embargo, EL TIEMPO pudo establecer que el pasado martes un grupo de congresistas liberales se entrevistó con el candidato presidencial Germán Vargas Lleras para manifestarle su apoyo en la primera vuelta presidencial.



Este hecho hace pensar que no obstante el respaldo de la mayoría de congresistas liberales a la candidatura de De la Calle, parece haber todavía algunos parlamentarios de ese partido que siguen pidiendo pista en las campañas de Vargas Lleras e Iván Duque.



