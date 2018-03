Polo y ‘verdes’ niegan disidencia para campaña de Petro

Aunque en los últimos días ha habido rumores de disidencias, voceros de Alianza Verde y del Polo Democrático salieron este martes a ratificar que esos partidos políticos siguen firmes con la candidatura presidencial de Sergio Fajardo.

En los últimos días, en corrillos políticos, se venía hablando del posible apoyo de algunos integrantes de estas colectividades a la campaña del candidato de Colombia Humana, Gustavo Petro.



Este hecho, según las normas electorales, se constituiría en doble militancia por parte de quienes, siendo de Alianza Verde o del Polo (coalición que apoya la candidatura presidencial del exgobernador de Antioquia), se vayan a acompañar la candidatura presidencial de otro movimiento político.



En medio de estas tensiones, la semana pasada se presentó un duro enfrentamiento por Twitter entre la senadora y candidata vicepresidencial de Fajardo, Claudia López, y varios líderes cercanos a Petro, alrededor de los resultados de la consulta del 11 de marzo.



López afirmó que Petro había perdido “2 a 1” en las votaciones de marzo frente a la consulta que realizó la centroderecha, la cual casi duplicó el número de sufragios que obtuvieron el candidato de Colombia Humana y su rival, Carlos Caicedo.



Varias personas cercanas a la campaña de Petro, como el concejal Hollman Morris y la representante a la Cámara por los ‘verdes’ y formula vicepresidencial de esa campaña, Ángela María Robledo, le dijeron a López que estaba en un error.



Por el momento, la única salida confirmada de estas colectividades fue la de la representante a la Cámara por Alianza Verde Ángela María Robledo, quien el martes renunció a su curul en esta corporación para asumir como fórmula vicepresidencial de Petro.



Robledo aseguró que “oficialmente nadie se ha ido de Alianza Verde para apoyar” al exalcalde de Bogotá, pero que “hay gente de los ‘verdes’ hablando con nuestra campaña”, especialmente en varias regiones del país.



“Yo no estoy sonsacando a nadie de los ‘verdes’ para que apoye a Gustavo Petro”, afirmó la ‘vice’ de la campaña de Colombia Humana.

Progresistas

Uno de los casos más sonados ha sido el del representante a la Cámara por los ‘verdes’ Inti Asprilla, cuyo padre trabajó de la mano con Petro. Pese a esto, el congresista aseguró que “no” votará “en la primera vuelta” por Gustavo Petro. “Yo soy progresista, no petrista. A mí Petro no me puso un voto”, dijo.



Por los lados del Polo, el representante a la Cámara Alirio Uribe manifestó que “ningún líder representativo” de esa colectividad se ha ido, hasta el momento, para la campaña del exalcalde de Bogotá.



“Hubo una carta de algunos ediles del partido manifestando que votarían por esa campaña. Las directivas están estudiando si ellos incurrirían o no en doble militancia, pero hasta el momento solo eso”, dijo Uribe.



El congresista enfatizó que “varios sectores y las directivas del Polo” están es haciendo un “llamado”, eso sí, a una convergencia entre Petro, Fajardo y el candidato presidencial por el Partido Liberal, Humberto de la Calle, pero que no se ha confirmado nada al respecto.



De todas formas, la puja parece seguir y algunos ven a Petro como una opción, sobre todo a la luz de los resultados de las encuestas.

Trabajan en mecanismo para unir a Humberto de la Calle y Sergio Fajardo

Luis Ernesto Gómez, quien renunció como viceministro del Interior para apoyar la campaña de Humberto de la Calle, está convencido de que la ley sí permite una alianza liberal con Sergio Fajardo. Cree que la Ley 1475 del 2011 habilita al liberalismo para hacer, antes del 27 de abril, una “consulta partidista interna” para elegir un candidato presidencial único de los dos sectores. Incluso, no descartó que el mecanismo sea una encuesta.



Agregó que en el tarjetón de la consulta interna que el Partido Liberal realizó el año pasado quedó explícito que el candidato elegido quedaba habilitado para hacer coaliciones.



Según Gómez, desde el punto de vista jurídico “no hay impedimento” para una coalición entre De la Calle y Fajardo, y reconoció que hay gente de las dos campañas trabajando en eso.

POLÍTICA