Lo que ha dado de qué hablar en las campañas presidenciales

La campaña presidencial en Colombia estuvo rodeada por polémicas, amenazas contra la seguridad de algunos candidatos y declaraciones que dieron de qué hablar. Estas fueron algunas de las controversias durante la contienda electoral que se definirá este domingo:

Gustavo Petro

El último escándalo se destapó ocho días antes de las elecciones, cuando Gustavo Petro afirmó que al interior de la Registraduría se estaría tramando un fraude porque el software que se usará en los comicios no se ha revisado. “Lo que está en cuestión es que el software presente alteraciones de algoritmos que no tienen garantía y pueden generar un fraude masivo”, afirmó.



Como respuesta el Gobierno reiteró que existen todas las garantías para votar el domingo. Por su parte, la Registraduría dijo que los softwares con los que trabaja la institución son imposibles de manipular.



En cuanto a seguridad, Petro fue uno de los candidatos amenazados durante la campaña. El cubano preso Raúl Gutiérrez, a finales de abril, habló de un supuesto plan para atacar a Gustavo Petro, a ‘Timochenko’ y atentar contra la Embajada cubana en Colombia. Esto todavía se encuentra en investigación por la Fiscalía.



Este lunes, el condenado y polémico exsicario de Pablo Escobar, John Jairo Velásquez, ‘Popeye’, publicó varios mensajes en sus redes sociales en los que dijo que supuestamente colectivos petristas estarían creando una nueva guerrilla entrenada por el G2 de Cuba. ‘Popeye’ dijo también que estaría dispuesto a “combatir físicamente los colectivos”. En otro de sus mensajes afirmó: “a mí me matan de bala, no de miedo malditos”. El candidato Gustavo Petro pidió a la Fiscalía la investigación correspondiente sobre las presuntas amenazas.



Sobre las declaraciones polémicas por parte de Petro, desde su cuenta de Twitter, en abril, publicó un vídeo en el que aparece el candidato presidencial del Centro Democrático, Iván Duque, junto con el cantante ‘Poncho Zuleta’ interpretando ‘La gota fría’. Al final del vídeo con la misma voz de Zuleta se escucha “viva la tierra paramilitar, vivan los paracos”. Sin embargo, dicho vídeo resultó ser un montaje y el tuit posteriormente fue eliminado de la red social por el candidato, además de la publicación de un nuevo mensaje en el que pedía disculpas.



Por otro lado, en cuanto a campañas en su contra, el candidato denunció a finales de abril una campaña que buscaba "desprestigiarlo" con noticias falsas sobre sus propuestas. Dentro de estas, que supuestamente promovía que las casas de más de 65 metros cuadrados fueran compartidas con otras familias. Él desmintió este y otros falsos anuncios a través de su cuenta de Twitter.



Dentro de la campaña de desprestigio en su contra está su asociación con el ‘castro chavismo’. Sin embargo, Petro ha afirmado que nunca ha estado de acuerdo con las políticas de Fidel Castro, que no comparte el modelo soviético y que “el castro chavismo no existe”.

Gustavo Petro fue el único candidato que no cerró su campaña en Bogotá. Barranquilla fue la ciudad elegida para dar sus últimas palabras en plaza pública antes de las elecciones del domingo. Foto: Carlos Capella / EL TIEMPO

Iván Duque

En abril de este año se desató un cuestionamiento sobre una supuesta especialización realizada por Iván Duque en Harvard. Esto generó numerosas burlas en redes sociales. Sin embargo, voceros de su campaña aclararon que el diploma que tiene el candidato es el certificado de asistencia a un curso de estudios ejecutivos en la prestigiosa universidad estadounidense.



Otra controversia se dio al conocerse unas vallas en Bucaramanga que invitaban a votar por Iván Duque y su fórmula vicepresidencial Marta Lucía Ramírez. Los anuncios decían: “No quiero vivir como venezolano. Duque presidente”. Estos fueron calificados de xenófobos en redes sociales.



Iván Aguilar, vocero de la campaña, dijo que la campaña del candidato no había sido parte de la instalación de esta publicidad. Al día siguiente, la primera parte del letrero amaneció cubierta.



Duque también fue víctima de amenazas. A finales de abril el candidato denunció haber recibido información sobre la planeación de un presunto atentado en su sede de campaña a través de una carta bomba. Posterior a esto, las autoridades reforzaron el esquema de seguridad del candidato.

Duque señaló que ese acto no era el final de su campaña, sino “la continuación de una carrera, de un trabajo y de una lucha”. Foto: Henry Romero / Reuters

Germán Vargas Lleras

La última controversia relacionada con este candidato se dio este lunes cuando en entrevista con RCN radio la periodista Yolanda Ruiz le preguntó al candidato acerca del momento más feliz de su vida y si lloraba con regularidad. A lo que el candidato comentó, de forma despectiva, que esas eran preguntas “chimbas”.



Esa tarde Vargas Lleras publicó un video en el que decía que a solo seis días de las elecciones hubiera preferido que la entrevista fuera sobre temas de economía, empleo y las relaciones con Nicaragua o Maduro. El candidato calificó las preguntas de “poco relevantes”.



La periodista, por su parte, le respondió que esas preguntas ayudan a “conocer un poco la personalidad, al final de cuentas los candidatos presidenciales son personas y la personalidad dice mucho de quienes son”.



Una de las polémicas más sonadas fue la de un grupo de mujeres en traje de baño repartiendo volantes a favor de Vargas Lleras. Desde la campaña del candidato rechazaron la acción, dijeron que no habían contratado esta publicidad y calificaron la situación como “guerra sucia”.



El director de Cambio Radical, Jorge Enrique Vélez, rechazó rotundamente el hecho y resaltó que su candidato ha prometido proteger los derechos de las mujeres en el país.



Este candidato también señaló haber sido víctima de amenazas contra su vida, pero afirmó que no le gustaba “usar eso para victimizarse”. Además dijo que tomó las debidas precauciones en el caso y las autoridades anunciaron las investigaciones correspondientes.

El candidato Germán Vargas en campaña en Chocó. Foto: Twitter @German_Vargas

Humberto de la Calle

El candidato liberal se vio envuelto en una polémica tras sugerir que Jesús Santrich debería ser juzgado en Colombia por los hechos de narcotráfico que se le imputan, antes de ser extraditado a Estados Unidos.



Esto, según el candidato, porque “no puede suceder que la paz de Colombia depende de decisiones de una corte extranjera. Que dependa fundamentalmente de decisiones nuestras”. Además, agregó que no le importaba que esa declaración pudiera afectar su campaña.



También hizo una declaración que suscitó varios comentarios y respuestas: “Se están tirando la paz” afirmó Humberto de la Calle e invitó a Duque “a que vaya y le ponga la cara a Bojayá, al Salado, a la Chinita y a Montes de María y le diga a cada víctima cómo es que piensa hacer trizas el acuerdo”.



Posteriormente, el ministro del Interior Guillermo Rivera, dijo que la propuesta de juzgar a Santrich en Colombia no era procedente por ser “extemporánea” porque parte de la garantía que tienen las Farc consiste en que si alguien es solicitado en extradición por delitos cometidos después de la firma del Acuerdo, será la JEP la que avale la solicitud.



En cuanto a mensajes en su contra, en los primeros días de mayo se movió por redes sociales un falso mensaje en el que se aseguraba que Fajardo y De la Calle tenían un acuerdo, así que invitaban a seguidores del Partido Liberal a votar por Fajardo y afirmaban que tendría más posibilidad de pasar a segunda vuelta entre los dos.

El candidato Humberto de la Calle se reunió con estudiantes en Bogotá. Foto: Twitter @DeLaCalleHum

Sergio Fajardo

Con la crisis que inició en días pasados por la hidroeléctrica de Hidroituango, algunos sectores acusaron a Sergio Fajardo, candidato y exgobernador de Antioquia, de haber acelerado los procesos para la ejecución del megaproyecto. Sin embargo, Fajardo se defendió argumentando que su periodo en la Gobernación de Antioquia (2012-2015) no tiene responsabilidad en la coyuntura de la emergencia. También afirmó que los socios mayoritarios en la obra son EPM e Hidroituango, y que en el 2012 él recibió un contrato que ya estaba en ejecución.



Por otro lado, dentro de la publicidad controvertida, en ciudades como Cali se repartieron condones como parte de la campaña de Fajardo. En el empaque decía “Dale duro a la pasión, nosotros duro a la corrupción”, o “hágalo sin miedo, vote con confianza”.



Desde la campaña del candidato se respondió que la intención con los condones era hacer eco a la imagen de confiabilidad de su candidato. Sin embargo, algunos críticos compararon la repartición de condones con la de tamales a cambio de votos.

Sergio Fajardo, aspirante presidencial de la Coalición Colombia, decidió realizar una caminata por las calles aledañas al estadio El Campín el domingo pasado. Foto: Leonardo Muñoz / EFE

