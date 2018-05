Viviane Morales llegó al Centro Democrático

La decisión de la excandidata presidencial Viviane Morales de adherirse a la campaña de Iván Duque no generó gran júbilo en todo el uribismo. Algunos no ven con buenos ojos que ella esté en estas filas para la contienda presidencial.



En el Centro Democrático todavía hay quienes creen que parte de los problemas jurídicos que han tenido algunos destacados uribistas obedecieron a decisiones que Morales tomó como fiscal general.

Este viernes, horas antes del encuentro entre Duque y Morales para revelar el compromiso, se conoció una dura carta del exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias –hoy detenido en Estados Unidos– con críticas severas a la decisión.



Arias comenzó por señalar que Viviane fue una fiscal inconstitucionalmente ternada “con propósitos perversos en contra de la administración a la cual servimos y defendimos”. Y la acusó de haber enviado a buena parte de la cúpula uribista a la cárcel.



También recordó que el propio partido ha denunciado “la ilegalidad de la actuación” de Morales en sendas cartas al Congreso y al Ejecutivo de Estados Unidos. “Pienso que las pocas bases que esa señora pueda tener van a votar por nuestra causa, con o sin la adhesión de ella”, escribió Arias para desvirtuar la importancia de la adhesión.



Sin embargo, el candidato presidencial, acompañado de su fórmula vicepresidencial, Marta Lucía Ramírez, tomó la decisión de aceptar el apoyo de la dirigentes cristiana. Hasta este viernes no se conocía pronunciamiento sobre el tema del expresidente Álvaro Uribe, jefe natural del Centro Democrático.



“Me honra que la doctora Viviane Morales nos brinde su apoyo para seguir construyendo esa coalición, que busca una Colombia de legalidad, de emprendimiento y de equidad”, dijo Duque.



Agregó que a pesar de las diferencias del pasado, este respaldo se da bajo las premisas de un acuerdo programático.



“Hoy le estamos dando un mensaje al país también de mirar hacia el futuro sobre una agenda común que les sirva a los colombianos”, agregó.



Por su parte, la exsenadora señaló que como fiscal actuó con absoluta transparencia y sin ningún sesgo político.



Y a renglón seguido agregó que el pueblo cristiano puede estar tranquilo porque desde la presidencia de la República Duque les dará “todas las garantías para que sigan ejerciendo sus derechos fundamentales”.



La excandidata, que hasta enero de este año tuvo credencial como senadora liberal, señaló que se adhería a la campaña del Centro Democrático, por cuanto “sus principios fundamentales se identifican con los principios y valores que yo enarbolé en la campaña”.



“Creo que el principio de ética pública sostenido por mí se encarna en el principio de legalidad que el doctor Iván Duque pretende restablecer en nuestro país”, dijo.

Bajan el tono

El senador uribista Ernesto Macías dijo que lo de Arias “fue una circunstancia lamentable” que siempre les ha dolido. “Como todo en la vida hay que superar obstáculos y pensar en el futuro, lo mejor que le pueda pasar al doctor Arias es que llegue un gobierno que no lo persiga y que sea justo”, dijo el congresista.



Pero en el Centro Democrático también hay quienes consideran que si bien lo del exministro es un tema muy sensible en el partido, igualmente entienden que están en medio de una campaña presidencial que requiere de estos apoyos.



“El dolor de Andrés Felipe es justo, pero también hay que poner al país por encima de sus dolores; y por eso para nosotros es clave el pueblo cristiano y la libertad religiosa y, por supuesto, lo que representa Viviane”, dijo el representante Edward Rodríguez.



Mientras tanto, la senadora Paloma Valencia, quien fue precandidata presidencial del Centro Democrático, aseguró ayer que la adhesión de Morales es “un paso más hacia la victoria”.



“Celebro la adhesión de Viviane Morales a la campaña de Iván Duque. Pese a las diferencias que se presentaron en el pasado, es momento de construir juntos el futuro”, escribió la senadora María del Rosario Guerra.

Los votos

La última vez que Viviane Morales se hizo contar fue en 2014, cuando aspiró al Senado en la lista liberal. En ese momento obtuvo 54.083 votos.



Si bien esa cifra no es que sea una gran atracción para algún candidato presidencial, sí lo es el hecho de que ella sea una figura representativa dentro de los sectores cristianos del país.



Hay que recordar que a ella la estaba respaldando el movimiento Colombia Justa Libres, que para las pasadas elecciones a Senado obtuvo cerca de 500.000 votos.



Este movimiento está apoyado por las llamadas “megaiglesias”, por hablar de las más grandes denominaciones cristianas.



Por ahora ellos no han resuelto formalmente a quién van a acompañar en esta primera vuelta.



Sin embargo han sido cercanos al uribismo y por eso lo más seguro que el movimiento como tal llegue a la campaña de Duque. Pero esto no implica que los miembros de esas iglesias vayan a acompañar a Duque. La votación cristiana, es claro, está dividida.

El ‘vice’ de Viviane se unió a Germán Vargas Lleras

Jorge Leyva Durán, hasta el pasado miércoles la fórmula vicepresidencial de Viviane Morales, anunció su adhesión a la campaña de Germán Vargas Lleras. Por medio de una carta, Leyva, actualmente profesor de Teología de la Universidad de la Sabana, comunicó que entiende que “la gravísima situación por la que está pasando el país pide a gritos un estadista, independiente, preparado, con la experiencia y el carácter necesario para manejar nuestra Colombia”, por lo cual se unió oficialmente a las aspiraciones del exvicepresidente Vargas Lleras de llegar a la Casa de Nariño.



Además, Leyva también criticó en la misiva al Consejo Nacional Electoral, ya que, según él, fueron sus “juegos” los que llevaron a Morales a renunciar a su candidatura. Además añadió que, como “católico conservador”, eligió apoyar al candidato que más se acerca a sus principios.



