La polarización podría crecer en las próximas tres semanas en el país

Un probable aumento de la polarización previeron analistas políticos, de cara a la segunda vuelta presidencial.



“Va a ser la elección más tirante en la historia reciente –aseguró Vicente Torrijos, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad del Rosario–. A pesar de que siempre ha habido polarización, aquí lo que está en juego es el modelo socioeconómico y la continuidad de temas como los acuerdos de paz, la política internacional frente a Estados Unidos o Venezuela, y qué tan confiable puede mostrarse la biografía de cada uno de los candidatos”.

Luego de los resultados en las elecciones de este domingo, el país podría verse expuesto a un incremento de la pugnacidad y la propaganda negra, como advierte la politóloga Patricia Muñoz Yi: “Ese es un peligro, porque las opciones están más polarizadas. En la literatura sobre comunicación negativa se establece que su efecto es más contundente a tres o cuatro semanas de la elección. Desconcentra al candidato, lo saca de sus propuestas, de su discurso y la campaña no alcanza a reponerse de esa publicidad negativa, ya sea cierta o falsa”.



En el mismo sentido, el docente investigador Fabián Acuña, de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Javeriana, cree que habrá “una campaña de descalificación, de incrementar el miedo, ya sea al modelo de Venezuela o a la guerra total. Los que ganaron representan los dos extremos y ambas campañas han aprendido que el miedo es un factor aglutinante. Seguramente van a apelar al miedo contra el otro candidato”.



Según Muñoz, quien es la directora de la especialización en opinión pública y márketing político de la U. Javeriana, “nos aprestamos en las próximas tres semanas a un gran riesgo, y es que aparezcan mentiras y ataques. No es válido en términos éticos utilizar información falsa, no todo vale en una campaña”.



Por el contrario, Torrijos considera que el alcance de la propaganda negra puede ser menor que en elecciones anteriores: “No creo que haya un escándalo que pueda superar la polarización. Esta campaña va a estar muy dominada por los factores ideológicos. Es distinta, por ejemplo, a la de Santos contra Zuluaga, porque a pesar de sus diferencias, ambos eran defensores de la economía liberal. En cambio, aquí hay una diferencia abismal entre uno y otro candidato”.

¿Sube o baja la abstención?

Otra de las preocupaciones de los analistas es que se revierta la tendencia a la baja en la abstención, que se registró este domingo. Entre los factores que mencionan se encuentra la falta de opciones políticas de centro, que podría desestimular a algunos de los votantes de la primera vuelta electoral.



Además puede haber factores distractores como la celebración del Día del Padre, que hasta ahora coincide con la fecha de la elección: el 17 de junio. Fenalco, el gremio de los comerciantes, ya envió una carta al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, pidiendo que se aplace una semana esa celebración. Hace cuatro años, se aplazó la fecha, para no distraer la votación, pero además, porque medidas como la ley seca perjudican al comercio en una celebración en la que muchos negocios esperan ventas jugosas.



La solicitud de aplazamiento ya fue enviada, con la firma de Guillermo Botero, presidente de Fenalco.



Asimismo es necesario prever la incidencia que puedan tener los partidos del Mundial de Fútbol en esa jornada electoral. El menú de ese 17 de junio, que será apenas el cuarto día de la Copa del Mundo, no es nada despreciable: el mismo día de la votación, a las 7 de la mañana, juegan Costa Rica y Serbia.



A las 10 a. m., se juega el partidazo del grupo F, entre Alemania y México. Y a la 1 p. m., el debut del Brasil de Neymar, contra Suiza. Algún aficionado al fútbol podría permanecer en casa hasta el final del último partido, cuando apenas falte una hora para el cierre de las votaciones.



No obstante, el profesor Acuña se mostró optimista: “Creo que la abstención seguirá bajando, como una señal que muestra que la democracia colombiana, en medio de todo, se está saneando mucho. Al fin y al cabo, es la primera elección presidencial sin las Farc en armas, y eso les da tranquilidad a los electores. Creo que el nivel de participación se seguirá incrementando, porque la gente entiende que en este punto, su voto sí es determinante”.

Perdedor en la segunda vuelta será senador

Iván Duque y Gustavo Petro no solo se disputarán el próximo 17 de junio quién será el próximo presidente de los colombianos sino que entre los dos saldrá el nombre de un nuevo senador de la República. De acuerdo con la reforma al equilibrio de poderes, en vigencia desde el 2015, quien quede de segundo en las elecciones presidenciales tendrá una curul en el Senado y su fórmula vicepresidencial, un escaño en la Cámara de Representantes.



De esta manera, en el Senado habrá 108 curules: las 102 actuales, cinco del partido Farc y la del perdedor en la segunda vuelta.



