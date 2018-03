Petro y Piedad, entre las opciones a las que se uniría la Farc

La decisión del partido Farc de retirar su aspiración a la presidencia con Rodrigo Londoño plantea ahora qué papel va a jugar esa organización en la contienda por la Casa de Nariño.

La cirugía a corazón abierto a la que Timochenko fue sometido –que implica un convalecencia– y los hostigamientos de los que fue objeto en algunas correrías de campaña llevaron al Consejo Político de Farc (máxima instancia) a “declinar” su aspiración presidencial.



En el mismo comunicado en el que anunciaron esa decisión también expresaron su “disposición al diálogo con todos los sectores políticos a fin de tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional”.



En ese sentido, el candidato de Farc a la Cámara Jesús Santrich explicó que “retirar la candidatura de la contienda no quiere decir no participar del proceso electoral” y anticipó que “habrá que ponerle fuerza a alguna de las candidaturas democráticas y entre las opciones más claras están Piedad Córdoba y Gustavo Petro”.



Pero ninguno de los candidatos parece querer ese apoyo.



Al ser indagado sobre esta posibilidad, Petro descartó que ese respaldo se dé. “La Farc no apoya a Gustavo Petro”, dijo y aclaró que son “proyectos totalmente diferentes”.



Desde las toldas de Córdoba se indicó oficialmente que el retiro de la candidatura de Timochenko “no afecta la composición” de esa campaña.



Imelda Daza, quien fue la fórmula vicepresidencial de Londoño, le dijo a EL TIEMPO que lo que han hablado hasta ahora es que después de que se conozcan los resultados de Congreso y se tenga la composición de las fuerzas “se mirará la posibilidad de una convergencia política con los partidos comprometidos con la paz, para buscar un candidato de unidad”.



“No decimos con quién, porque los candidatos son muy sensibles a estos anuncios”, dijo.



Precisamente, el candidato presidencial Sergio Fajardo, de Coalición Colombia, al ser preguntado sobre esta posibilidad dijo: “No he conversado nunca con las Farc y no aceptaríamos su apoyo en cuanto queremos que haya paz en Colombia, pero no tenemos ninguna afinidad ideológica con esa organización”.



